Samanyolu Haber /Gündem / Başbakanlık'ta ilk namaz! /29 Mart 2023 12:03

Başbakanlık'ta ilk namaz!

İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı seçilen Pakistan asıllı Hamza Yusuf, resmi Başbakanlık konutunda ailesi ile ilk namazını kıldı.

SHABER3.COM

İskoçya'nın yeni Başbakanı Hamza Yusuf, Başbakanlık resmi konutu Bute House'daki ilk gününde ailesine namaz kıldırırken çekilen fotoğrafını paylaştı. İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, resmi konut Bute House'daki ilk gününde ailesine namaz kıldırdı.

Yusuf, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ailem ve ben, parlamentoda yapılan oylamanın ardından Bute House'daki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an" ifadelerini kullandı.


HAMZA YUSUF KİMDİR?

Babası Pakistanlı, annesi Kenya doğumlu Güney Asyalı olan Yousaf, Glasgow’da doğdu ve burada özel okulda eğitim aldı. ABD’de 11 Eylül saldırıları sonrası ırkçılığa uğradığını anlatan Yousaf, Glasgow Üniversitesi’nde Müslüman Öğrenciler Derneği’nin başkanlığını yaptı.


İskoçya’nın ilk müslüman milletvekili olan Bashir Ahmad’ın asistanı olarak parlamentoya girdi. 2011’de, henüz 26 yaşındayken, bugün başına geçtiği İskoç Ulusal Partisi’nden (SNP) ülkenin en genç milletvekili seçildi. İki kez evlendi, biri üvey iki çocuğu var.

2012’de uluslararası kalkınma bakanı olarak atandığında ülkenin ilk Müslüman kabine üyesi oldu. 2016’da ulaştırma, 2018’de adalet, 2021’de ise sağlık bakanı oldu.

Ulaştırma bakanıyken sigortasız araç kullanmaktan yakalandı, 300 sterlin para cezası ve altı ceza puanı aldı. En son bulunduğu sağlık bakanlığı görevinde ise sistemsel aksaklıklar ve hastanelerde uzun bekleme süreleri yüzünden eleştirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başbakanlık'ta ilk namaz! Sonraki Haber >>

Seçim videosu sosyal medyada gündem oldu: 'Ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı'

Seçim videosu sosyal medyada gündem oldu: 'Ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı'

İşte Yılmaz Erdoğan'ın tepki çeken Hatay şiiri

İşte Yılmaz Erdoğan'ın tepki çeken Hatay şiiri

Bu belgesel çok konuşulacak!

Bu belgesel çok konuşulacak!

Cumhur İttifakı mutlak güç olursa, bu ülkenin dönüş ihtimali yok

Cumhur İttifakı mutlak güç olursa, bu ülkenin dönüş ihtimali yok

Tekineş: AKP Adaleti vahşi kabilelerin gerisinde

Tekineş: AKP Adaleti vahşi kabilelerin gerisinde

Serinyol’un Suavi abisi

Serinyol’un Suavi abisi

Ramadan is Here !

Ramadan is Here !

Perinçek Cumhur İttifakı'na katılmak istiyor

Perinçek Cumhur İttifakı'na katılmak istiyor

Şanlıurfa'da bir kez daha sel

Şanlıurfa'da bir kez daha sel

AKP'liler tekme tokat birbirlerine girdi

AKP'liler tekme tokat birbirlerine girdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:44:22