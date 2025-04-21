Samanyolu Haber /Gündem / Başhekimden kritik açıklama: 'Nörolojik durumu bizi ciddi endişelendiriyor' /21 Nisan 2025 14:15

Başhekimden kritik açıklama: 'Nörolojik durumu bizi ciddi endişelendiriyor'

Yoğun bakımda olan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Nörolojik olarak bizi ciddi endişelendiriyor" ifadesini kullandı.

SHABER3.COM

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı akşamı geçirdiği kalp rahatsızlığı ve aort damarının yırtılması sebebiyle Şişli'de kaldırıldığı özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Rahatsızlandığı akşam 12 saat süren bir ameliyat olan Önder'in sağlık durumuna ilişkin başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ve Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş'tan yeni açıklamalar geldi.

'KALBİN SAĞ TARAFI KASILMAYA BAŞLADI'
Prof. Dr. Çavlan Çiftçi'nin açıklaması şu şekilde:

"Ameliyat yerimizde herhangi bir kanamanın olmadığı enfeksiyonun olmadığı, cerrahi alanların temiz olduğu görülmüştür. Kalbin sağ tarafının belirli bir şekilde kasılmaya başladığını gördük. Hastamızın tansiyonu iyi. Dün hastamızın cerrahi direnlerinden bir miktar kanama olunca ikinci bir revizyon işlemi yapılmıştır. Dikişlerin altından bir miktar kanama olduğu görülmüştür. Bunlar da kalp cerrahlarımız tarafından kapatılmıştır.

'NÖROLOJİK OLARAK CİDDİ RİSKLİ'
Hastamızın şuuru halen kapalı. Refleksleri istediğimiz seviyede değil. Beyin kan akımı iyi durumda ama nörolojik çalışmalar devam etmekte. Nörolojik durumu bizleri ciddi endişelendiriyor. Ciddi riskli buluyoruz. Bu yüzden zamana ihtiyacımız var."

'KALP AÇISINDAN GİDİŞAT İYİ'
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise şunları söyledi:

"Hala daha kalp güçsüz. Vücudun dolaşımını üstlenecek kadar değil. İyi bir stabilite yakaladık. İç organlarımız iyi. Daha çok uzun yol var ama kalp açısından iyileşme durumunun olduğunu söyleyebilirim. Doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ama birçok parametre var. Gidişat kalp açısından iyiye gidiyor.

'TEKRAR AMELİYAT YOK'
Nörolojik durumu belirsizliğini koruyor. Net olarak bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü görüntüleme yapamıyoruz. Görüntüleme yapamayınca net olarak bir şey söylemem mümkün değil. Şartları da zorlayarak bir görüntüleme yapmak istiyoruz ama ne zaman olur bilmiyorum. Tekrar açılmamak üzere göğsü kapattık. Tekrar ameliyat yok."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başhekimden kritik açıklama: 'Nörolojik durumu bizi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:20:56