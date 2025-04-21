Başhekimden kritik açıklama: 'Nörolojik durumu bizi ciddi endişelendiriyor'

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı akşamı geçirdiği kalp rahatsızlığı ve aort damarının yırtılması sebebiyle Şişli'de kaldırıldığı özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Rahatsızlandığı akşam 12 saat süren bir ameliyat olan Önder'in sağlık durumuna ilişkin başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ve Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş'tan yeni açıklamalar geldi.





'KALBİN SAĞ TARAFI KASILMAYA BAŞLADI'

Prof. Dr. Çavlan Çiftçi'nin açıklaması şu şekilde:





"Ameliyat yerimizde herhangi bir kanamanın olmadığı enfeksiyonun olmadığı, cerrahi alanların temiz olduğu görülmüştür. Kalbin sağ tarafının belirli bir şekilde kasılmaya başladığını gördük. Hastamızın tansiyonu iyi. Dün hastamızın cerrahi direnlerinden bir miktar kanama olunca ikinci bir revizyon işlemi yapılmıştır. Dikişlerin altından bir miktar kanama olduğu görülmüştür. Bunlar da kalp cerrahlarımız tarafından kapatılmıştır.





'NÖROLOJİK OLARAK CİDDİ RİSKLİ'

Hastamızın şuuru halen kapalı. Refleksleri istediğimiz seviyede değil. Beyin kan akımı iyi durumda ama nörolojik çalışmalar devam etmekte. Nörolojik durumu bizleri ciddi endişelendiriyor. Ciddi riskli buluyoruz. Bu yüzden zamana ihtiyacımız var."





'KALP AÇISINDAN GİDİŞAT İYİ'

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise şunları söyledi:





"Hala daha kalp güçsüz. Vücudun dolaşımını üstlenecek kadar değil. İyi bir stabilite yakaladık. İç organlarımız iyi. Daha çok uzun yol var ama kalp açısından iyileşme durumunun olduğunu söyleyebilirim. Doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ama birçok parametre var. Gidişat kalp açısından iyiye gidiyor.





'TEKRAR AMELİYAT YOK'

Nörolojik durumu belirsizliğini koruyor. Net olarak bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü görüntüleme yapamıyoruz. Görüntüleme yapamayınca net olarak bir şey söylemem mümkün değil. Şartları da zorlayarak bir görüntüleme yapmak istiyoruz ama ne zaman olur bilmiyorum. Tekrar açılmamak üzere göğsü kapattık. Tekrar ameliyat yok."