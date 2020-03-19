Samanyolu Haber /Gündem / Başhekimlik Yalman'ın koronadan ölümünü kabul etti... /19 Mart 2020 16:08

Başhekimlik Yalman'ın koronadan ölümünü kabul etti...

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı 79 yaşındaki Aytaç Yalman corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği son olarak tedavi gördüğü hastane başhekimliği tarafından kabul edildi. Bu veri, Yalman'ı virüsten ölenler arasında saymayan Sağlık Bakanı'nın rakamları manipüle ettiğini gösterirken bugün öğleden sonra bakanlık da bu ölümü sayıya dahil etmek zorunda kaldı.

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ''eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulundu. Aytaç Yalman'ın eşi de corona virüs tedavisi görüyor.

NTV'de yer alan habere göre başhekimlik, "Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulunurken 11 Mart'ta nefes darlığı başlayan Aytaç Yalman'ın hipertansiyonu dışında ek hastalığı olmadığı belirtildi. 

MEDYAYA DÜŞÜNCE BAKANLIK 8 GÜN SONRA KABUL ETTİ

Bu açıklama Türkiye'de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısının sanılandan fazla olduğu kuşkusunu büyüttü. Zira Sağlık Bakanlığı bugüne kadarki resmi açıklamalarına göre virüsten iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyordu ve bu kişiler arasında Yalman yoktu. Yalman'ın koronadan ölümünün medyada yer almasının ardından gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Tam 8 gün önce virüsten hayatını kaybeden Yalman'ın ancak bugün kayıtlara korona kaynaklı ölüm olarak geçirilmesi gerçek rakamların saklandığı şüphesini büyüttü.
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