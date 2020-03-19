Başhekimlik Yalman'ın koronadan ölümünü kabul etti...

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ''eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulundu. Aytaç Yalman'ın eşi de corona virüs tedavisi görüyor.





NTV'de yer alan habere göre başhekimlik, "Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulunurken 11 Mart'ta nefes darlığı başlayan Aytaç Yalman'ın hipertansiyonu dışında ek hastalığı olmadığı belirtildi.





MEDYAYA DÜŞÜNCE BAKANLIK 8 GÜN SONRA KABUL ETTİ





Bu açıklama Türkiye'de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısının sanılandan fazla olduğu kuşkusunu büyüttü. Zira Sağlık Bakanlığı bugüne kadarki resmi açıklamalarına göre virüsten iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyordu ve bu kişiler arasında Yalman yoktu. Yalman'ın koronadan ölümünün medyada yer almasının ardından gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Tam 8 gün önce virüsten hayatını kaybeden Yalman'ın ancak bugün kayıtlara korona kaynaklı ölüm olarak geçirilmesi gerçek rakamların saklandığı şüphesini büyüttü.