Samanyolu Haber /Gündem / "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Varank'tır" /21 Ağustos 2021 16:37

"Başıma bir şey gelirse sorumlusu Varank'tır"

BirGün muhabiri İsmail Arı, Twitter hesabından kendisine yönelik tehditleri paylaştı.

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İsmail Arı bugün, TÜBİTAK’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar’ın vakfının düzenlediği TEKNOFEST için bu yıl 7,6 milyon TL harcadığını haberleştirdi.

BELGELERİYLE YANIT VERDİ

Konu üzerine Haluk Bayraktar Twitter hesabından, “Her Yıl Aynı Yalan, Aynı İftira…” açıklamasında bulundu.

Öte yandan İsmail Arı, haberle ilgili belgeleri paylaştı ve "Ortada ne bir yalan ne de bir iftira var. Kamu İhale Bülteni'nde açıklanan ve herkesin ulaşabileceği ihale sonuçları bunları. ‘Dokunan yanar’ hesabı ne zaman bir haber yapsak önce trol saldırısı, ardından küfürler, hakaretler yağmaya başlıyor.” ifadelerini kullandı.

“BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU VARANK”

Arı’nın açıklaması üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sert ifadeler kullandı. Varank, "Azıcık namusları olsa, geçen sene tekzip edilmiş yalanı aynen piyasaya sürmezler. TÜBİTAK bu yarışmayı 16 yıldır düzenliyor. Her bir kuruşunu da yarışmaya katılan gençler için harcıyor. İstediğiniz kadar yırtının, size rağmen o gençlere yatırım yapmaya da devam edecek!” açıklamasında bulundu.

Varank’ın ifadelerinin ardından gazeteci Arı kendisine yönelik saldırı tehdidinde bulunan yorumları paylaştı. Arı, “Başıma bir şey gelirse tek sorumlusu beni hedef gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank” dedi.
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