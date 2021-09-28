Basın açıklamasına 281 bin liralık haciz

Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde “işimi istiyorum” eylemi yapanlardan Nazan Bozkurt’un banka hesabına haciz kondu. Vergi Dairesi’nin iki ayrı haciz bildirisi ile toplam 281 bin 330,39 liralık borç çıkarıldı.

Bu borç, polisin eylem alanında Kabahatler Kanunu uyarınca kestiği cezaların toplamı.

Ancak Bozkurt bianet’e yaptığı açıklamada, polisin kestiği bu cezalarla ilgili yaptığı farklı başvurular sonucu idare mahkemelerince iptal edildiğini ifade etti: “700 adet cezayı çeşitli mahkemelerde iptal ettirmiştim. Fakat vergi dairesi yine de banka hesabıma haciz koydu.”

Nazan Bozkurt, iptal ettirdiğine dair mahkeme kararlarıyla birlikte Vergi Dairesi’ne itirazda bulunacak.

“Hakkaniyetle bağdaşmaz”

Bu cezalardan ikisi, Ankara 8. ve 9. idare mahkemelerince iptal edilmişti.





Toplam 512 liralık idari para cezalarının iptal edildiği kararda mahkeme, “Polis memurlarınca düzenlenen tutanak gerekçe gösterilerek ödeme emri düzenlenmesinin hakkaniyetle bağdaşmayacağı sonucuna ulaşılmıştır” sonucuna varmıştı.





AYM: Ev hapsi kararı hukuksuz





Nazan Bozkurt hakkında, bu eylemleri nedeniyle açılan soruşturmalarda, üç kez de ev hapsi kararı verilmişti. Son ev hapsi kararıyla ilgili 19 Haziran 2020’de konuştuğumuz Bozkurt, “Evde misiniz?” sorusuna “Ne münasebet” yanıtını vermişti:





“Hukuki itiraz yollarına başvuracağım. Ancak bu süre içerisinde de ev hapsi kararını tanımıyorum ve evde kalmayacağım. Beni ihraç ederken Devlet Memurları Kanunu’nu tanımadılar, itirazlarımızı dikkate almazken Anayasa’yı tanımadılar, bize işkence yapılırken Türk Ceza Kanunu ihlal ettiler. Ben de bu hukuksuz ve kanunsuz ev hapsi kararını tanımıyorum.”





Ev hapsi kararını, Anayasa Mahkemesi de hukuksuz buldu.





AYM’nin 13 Ocak 2021 tarihli kararında, “Belirli koşullarda ifade özgürlüğünün görünümlerinden biri olarak kabul edilebilecek olan oturma veya açlık grevinde bulunma eylemlerinin başlı başına bir suç konusu edilmemesi gerektiği açıktır” dendi.





Konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin hukuka aykırı olması nedeniyle Anayasa'nın 19. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar veren AYM, Bozkurt’a 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.





Kararda, Bozkurt’un bu eylemleri “örgütsel bir ilişki içinde gerçekleştirdiğine veya bunun başvurucu bakımından örgütsel bir tavır olarak sergilendiğine yönelik olarak soruşturma belgelerinde somut bir olguya veya tespite yer verilmemiştir” ifadesi yer aldı.





AYM, “suç işlediğine dair kuvvetli belirtiler ortaya konulmadan başvurucu hakkında konutu terk etmeme tedbirinin uygulandığını” belirtti.





Ne olmuştu?





Nazan Bozkurt 23 Ocak 2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkındaki 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Nüfus Müdürlüğündeki görevinden çıkartıldı. Sonrasında Yüksel Caddesi’ndeki “İşimi geri istiyorum” eylemlerine katıldı.





Hukuki yollardan itirazını da dile getiren Bozkurt, işine dönebilmek için OHAL Komisyonu’na itiraz etti.







