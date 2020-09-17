Samanyolu Haber /Gündem / Basın İlan Kurumu'nun medya kuruluşlarına gönderdiği 'İsimler Sözlüğü'nde skandal ifadeler /17 Eylül 2020 09:25

Basın İlan Kurumu'nun medya kuruluşlarına gönderdiği 'İsimler Sözlüğü'nde skandal ifadeler

Basın İlan Kurumu ‘nun (BİK) medya kuruluşlarına gönderdiği ve Dr. Mehmet Gedizli’nin yazdığı Türkçenin İsimler Sözlüğü'nde kadınlara yönelik aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı görüldü.

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Basın İlan Kurumu'nun (BİK) medya kuruluşlarına gönderdiği ve Dr. Mehmet Gedizli’nin yazdığı Türkçenin İsimler Sözlüğü, Türkçenin Fiiller Sözlüğü ve Türkçede Öbek İsimler Sözlüğü adlı kitaplarda skandal ifadeler yer aldı. Daha önce Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünden çıkarılması kararı alınan bazı kelimeler de dahil olmak üzere sözlükte yer alan sözcüklerde kadınlar aşağılandı.

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre; sözlükte yer alan sözcükler ve karşılıklarında yer alan skandallar şöyle:

- Adam: Güvenilir

- Erkek: Sözüne güvenilir, mert

- Karı Ağızlı: Dedikodu yapan erkek

- Kadın: Evlenmiş kız.

- Kaşık Düşmanı: Kadın, eş.

- Kız: Bekâr kadın

- Kirlenmek: İffeti bozulmak, lekelenmek

- Oynak: İşveli kadın

- Sokak Süpürgesi: Evinde oturmayıp çok gezen kadın, sürtük

- Sürtük: Vaktini gezerek geçiren, evinde oturmayan kadın

- Taze: Genç kadın

- Yollu: Kolayca elde edilen kadın
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