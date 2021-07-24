Samanyolu Haber /Gündem / ‘Basın özgür değilse, kimse özgür olamaz’ /24 Temmuz 2021 11:20

‘Basın özgür değilse, kimse özgür olamaz’

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla açıklama yapan CHP Milletvekili Bülbül, Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye’nin 180 ülke içerisinde 153. sırada yer aldığını hatırlattı ve "Ancak unutulmamalıdır ki, bu topraklarda özgür basın olmadan hiç kimse özgür olamaz" dedi.

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2020-2021 yılında 101 gazeteci hakkında soruşturma açıldığını, 128 davada 274 gazetecinin yargılandığını belirten CHP Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, “38 medya çalışanı cezaevindeyken 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlamak nasıl mümkün olabilir?” diye sordu.

24 TEMMUZ SANSÜRÜN KALDIRILMASININ GÜNÜ   

Sansürün kaldırılmasının günü olarak tarihte yerini alan 24 Temmuz’un AKP iktidarı boyunca unutulan günler arasına girdiğini belirten Bülbül, “Sadece son 4 ayda yaklaşık 400 habere erişim engeli getirildi. İletişim Başkanı sosyal medya hesabından sürekli gazetecileri, yayın organlarını tehdit ediyor. Ülkede basına yönelik sansür ve baskı var demek artık hafif kalır.

‘ÖZGÜR BASIN OLMADAN HİÇ KİMSE ÖZGÜR OLAMAZ’  

İktidar halkın doğru ve tarafsız haber almasını engellemek için ellerindeki tüm gücü kullanırken basın mensuplarını da işleri ve dolayısıyla hayatlarıyla tehdit ediyor. Haber takibi yapan gazeteciler polisin şiddetine, ters kelepçesine maruz kalıyor. Ve bu baskı ve şiddet sarmalı her geçen gün biraz daha büyüyor. Ancak unutulmamalıdır ki bu topraklarda özgür basın olmadan hiç kimse özgür olamaz” dedi.
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