'Basın Özgürlüğü ve Online Medyanın İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Gücü' paneli

UNESCO’nun 2025 Yılına Dair Belirlediği Tema:UNESCO, 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Günü için belirlediği temada, “Cesur Yeni Dünyada Habercilik: Yapay Zekanın (AI) Basın Özgürlüğü ve Medya Üzerindeki Etkisi”ni vurguluyor. Yapay zekanın medya dünyasında yarattığı dönüşüm, basın özgürlüğü ve insan hakları üzerinde beklenmedik sonuçlar doğuruyor. Bu panelde, dijital platformların basın özgürlüğü ve demokrasi için nasıl kritik bir alan oluşturduğuna dair önemli tartışmalar yapılacak.Panel Konuşmacıları:JJ Green, Ulusal Güvenlik Muhabiri, WTOP Radyo (ABD)Kiran Nazish, Kurucu Direktör, Gazeteci Kadınlar Koalisyonu (Kanada)Dr. Marina Nord, Demokrasi Reporu 2025 Yazarı, V-Dem Enstitüsü (İsveç)Abdullah Bozkurt, Kuzey Avrupa Araştırma ve İzleme Ağı Direktörü (İsveç)Küresel İfade Özgürlüğü DurumuOnline Medya Platformlarının ÖnemiOtokrasiyle Yönetilen Ülkelerde Bilgiye Erişim ve Sansürİnternet Kesintileri ve Kısıtlamalarının ÖnlenmesiOnline Taciz ve Dezenformasyonla MücadeleKatılımcılar, dijital platformların ifade özgürlüğü ve demokrasi için nasıl dönüştürücü bir rol oynadığını keşfedecek ve sansürle mücadele, bilgiye erişim ve online tacizle ilgili küresel sorunlar üzerine derinlemesine tartışmalar yapılacak.Etkinliğe katılmak isteyenlerin,kaydolmaları gerekmektedir.Bu sanal panel, basın özgürlüğü ve insan hakları konusunda farkındalık yaratmak için önemli bir fırsat sunuyor. Katılımınız, küresel ifade özgürlüğünü savunmak için atılacak önemli bir adım olacaktır.