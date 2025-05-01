Samanyolu Haber /Gündem / 'Basın Özgürlüğü ve Online Medyanın İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Gücü' paneli /01 Mayıs 2025 01:13

'Basın Özgürlüğü ve Online Medyanın İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Gücü' paneli

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Dünya Basın Özgürlüğü Günü 2025 kapsamında, “Basın Özgürlüğü ve Online Medyanın İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Gücü” başlıklı sanal bir panel düzenliyor. Etkinlik, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü, 11:30 - 13:00 EST (New York Saati) arasında, Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Panelde, dijital platformların ifade özgürlüğü mücadelesindeki dönüşüm rolü ve basın özgürlüğünün kısıtlandığı bölgelerde online medyanın önemi tartışılacak.

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UNESCO’nun 2025 Yılına Dair Belirlediği Tema:

UNESCO, 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Günü için belirlediği temada, “Cesur Yeni Dünyada Habercilik: Yapay Zekanın (AI) Basın Özgürlüğü ve Medya Üzerindeki Etkisi”ni vurguluyor. Yapay zekanın medya dünyasında yarattığı dönüşüm, basın özgürlüğü ve insan hakları üzerinde beklenmedik sonuçlar doğuruyor. Bu panelde, dijital platformların basın özgürlüğü ve demokrasi için nasıl kritik bir alan oluşturduğuna dair önemli tartışmalar yapılacak.

Panel Konuşmacıları:

    JJ Green, Ulusal Güvenlik Muhabiri, WTOP Radyo (ABD)
    Kiran Nazish, Kurucu Direktör, Gazeteci Kadınlar Koalisyonu (Kanada)
    Dr. Marina Nord, Demokrasi Reporu 2025 Yazarı, V-Dem Enstitüsü (İsveç)
    Abdullah Bozkurt, Kuzey Avrupa Araştırma ve İzleme Ağı Direktörü (İsveç)

Panelde Ele Alınacak Konular:

    Küresel İfade Özgürlüğü Durumu
    Online Medya Platformlarının Önemi
    Otokrasiyle Yönetilen Ülkelerde Bilgiye Erişim ve Sansür
    İnternet Kesintileri ve Kısıtlamalarının Önlenmesi
    Online Taciz ve Dezenformasyonla Mücadele

Katılımcılar, dijital platformların ifade özgürlüğü ve demokrasi için nasıl dönüştürücü bir rol oynadığını keşfedecek ve sansürle mücadele, bilgiye erişim ve online tacizle ilgili küresel sorunlar üzerine derinlemesine tartışmalar yapılacak.

Kayıt İçin:
Etkinliğe katılmak isteyenlerin, bu bağlantıdan kaydolmaları gerekmektedir.

Bu sanal panel, basın özgürlüğü ve insan hakları konusunda farkındalık yaratmak için önemli bir fırsat sunuyor. Katılımınız, küresel ifade özgürlüğünü savunmak için atılacak önemli bir adım olacaktır.
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