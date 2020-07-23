Basın raporu: 17 yılda 721 gazeteci tutuklandı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu 24 Temmuz Basın Bayramı için rapor hazırladı. Rapora göre; 2002- 2019 yılları arasında 721 gazeteci tutuklandı ve halen 93 gazeteci cezaevinde bulunuyor. Bu süreçte 10 binin üzerinde gazeteci işinden olurken, 158 basın yayın kuruluşu ve internet sitesi hakkında erişim yasağı, ilan kesme, yayın veya program durdurma, para cezaları verildi.





Raporda yer alan veriler şöyle:

– Mayıs 2020 tarihi itibariyle 415 bin alan adı, 140 bin link, 42 bin tweet, 12 bin 450 YouTube sayfası, 7 bin 200 Twitter hesabı, 6 bin 500 Facebook hesabı engellenmiş durumda.



– 2020 yılının İlk 6 ayında en az 19 gazeteci, yazar, yayıncı hapis cezasına mahkum edildi, en az 16 gazeteci tutuklandı, en az 52 gazeteci gözaltına alındı.



– Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün 2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 50.02 puanla 154. sırada yer aldı.







‘HABERLER İLK ÖNCE AVUKATA OKUTULUYOR’





Tanrıkulu verileri şöyle değerlendirdi:





“AKP Hükümetleri ile birlikte 1908’in bile gerisine düşen Türkiye’de artık gazeteciler haber yazamaz hale gelmiştir. 18 yıldır baskı ve yasaklar artarak sürmektedir. Bir yandan AKP’ye biat etmeyen binlerce gazeteci işten atılırken diğer yandan çalışmaya çalışan gazeteciler de haklarındaki soruşturmalar, davalar, gözaltı-tutuklamalarla ve yayın yasakları ile uğraşmaktadır. Artık ülkemizde haberleri editörlerden, haber müdürlerinden önce ‘yargılanır mıyız?’ endişesi yüzünden hukukçular, avukatlar okumaktadır. Diğer yandan da ‘merkez’ ve ‘yandaş’ olarak tanımlanan basın yayın kuruluşlarının kirli, siyasi, ekonomik ilişkiler ağı içinde konumlanması; haberi değil, haber sayesinde kazanılacak ya da kaybedilecek ihaleleri hesaplaması yüzünden ‘basın özgürlüğü’ kavramını çok az insan dert etmektedir.”