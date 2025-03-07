Basın toplantısında şaşırtan görüntü: Soru uzayınca Mourinho uyudu





"HER ŞEY YANLIŞTI"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İskoçya'nın Rangers takımına 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.Jose Mourinho, bir muhabirin sorduğu sorunun uzunluğuna uyuyormuş gibi yaparak tepkisini gösterdi.Karşılaşmayı da değerlendiren 62 yaşındaki teknik adam, "Sahanın her yerinde kötüydük, sadece savunmada kötüydük demek adil olmaz. Bu söylemime güleceksiniz ama aslında bu performansa göre bu iyi bir sonuç. Daha da kötü olabilirdi. Bir penaltımız vardı ama böyle bir performanstan sonra hakem konuşmak doğru değil. Saha içinde dinamiğimiz iyi değildi. İkili mücadeleleri kaybettik, hızlı top çeviremedik." diye konuştu.Fred'in yokluğunun kendilerini çok etkilediğini aktaran Mourinho, şöyle devam etti:"Fred hem kendisi iyi oynuyordu hem de o varken takım harika oynuyordu. Savunmada inanılmaz hatalar yaptık. Savunma arkasına atılan topları kontrol edemedik. Onlar kontra ataklarla çıkmaya çalıştılar. Bugün almış olduğumuz cezayı hak ettik. Bence tur bitmedi. Daha oynanacak 90 ya da 120 dakika daha var. Maça 3'lüyle başladık. Yusuf henüz 18 yaşında ve çok fazla üst üste maç oynadı. Kendisini son maç dinlendirmiştik. Çağlar sakatlanınca Djiku'yu soktuk. Carlos zaten sakat, geride kimle oynayabiliriz. Skor geriye düşünce sistem değiştirdik ve 4'lüye döndük."Önlerinde 90 dakika daha olduğunu hatırlatan Mourinho, "90 dakika daha olması bizim için tek pozitif şey ama bu maçtan herhangi bir kritik sonuç çıkaramıyorum. Pozitif hiçbir şey göremiyorum, her şey yanlıştı. Yakaladığımız iyi pozisyonlarda da kaleci harika kurtarışlar yaptı. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Tek olumlu yanı telafi etmek için bir maçımız daha olması." ifadelerini kullandı.Rakibin oyununa şaşırmadığını ve onlara çok saygı duyduğunu hatırlatan Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:"Bir önceki hocaları oyun felsefesine odaklanıyordu. Ferguson'un pragmatik olacağını düşünüyordum ve öyle oldu. Yapabildikleri kadar iyi savunma yaptılar. Savunmada kötüyken ise kalecileri harika kurtarışlar yaptı. Kontra ataklarda etkililerdi. İkili mücadeleleri kazandılar. Verilmeyen goller kaç santimdi bilmiyorum VAR'dan dönen 2 golleri var. Benim için sürpriz olmadı. Kalecileri normalde 6 saniye olması gereken kurala rağmen 30 saniye topu tuttu. Mücadeleci performans sergilediler ve hak ettiler. Onlara tek tavsiyem çok fazla kutlama yapmayın çünkü 2. bir maç daha var, henüz bitmedi."