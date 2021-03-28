Samanyolu Haber /Gündem / Başından vurulan savcı hayatını kaybetti /28 Mart 2021 07:59

Başından vurulan savcı hayatını kaybetti

Yozgat’ta doğum günü kutlaması esnasında başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

SHABER3.COM

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Cumhuriyet Savcısı 28 yaşındaki Özlem Salkım, 24 Mart tarihinde doğum günü kutlaması esnasında silahla başından vurularak ağır yaralanmıştı. Sorgun ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Savcı Salkım, Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

3 gündür yoğun bakım servisinde hayat mücadelesini sürdüren Salkım'ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcı Salkım'ın cenazesinin Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sonrası Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı basın açıklamasında olayın kazara yaşandığını ileri sürmüştü.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başından vurulan savcı hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Kaymakam'dan vatandaşa : İndir şu arka ayaklarını

Kaymakam'dan vatandaşa : İndir şu arka ayaklarını

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

Uçak pistinde korku dolu anlar

Uçak pistinde korku dolu anlar

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

"Bütün makam araçlarını sattık, minibüsle işe gidip geliyorum"

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:47:21