Samanyolu Haber /Gündem / 'Basiretsiz ve beceriksiz Orman Bakanı derhal istifa etmeli' /09 Ağustos 2021 15:22

'Basiretsiz ve beceriksiz Orman Bakanı derhal istifa etmeli'

İyi Parti Tekirdağ Milletvekili, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye istifa çağrısı yaptı.

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İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan “Basiretsiz, beceriksiz hükümetin; basiretsiz beceriksiz tarım orman bakanı diyor ki: ‘üç tane uçak daha kiraladık, bizim uçak filomuz harikadır.’ Ne söylediyse tersini yaptı, basiretsiz beceriksiz Orman Bakanı derhal istifa etmeli” dedi.

İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanlığı’nda yaptığı basın açıklamasında, gündemi değerlendirdi. Basın açıklamasına, İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Sertaç Alkaya da katıldı. Kaplan, açıklamasında şunları söyledi:

"Ülkemiz çok kötü günlerden geçiyor. Çok kötü doğal afetler, yangınlar seller yaşıyoruz. Şuandaki yangınlarda maalesef hepimizin ciğerleri yanıyor. Hepimiz vicdanen rahatsızız ve ülkenin durumu çok vahim. Şu andaki orman bakanının beceriksizliği ve basiretsizliği yüzünden 52 bin hektar ormanımız yandı. Çok ciddi 400 milyar gibi bir zararımız var. Hükümet ve bakan bu işi bilinçli olarak beceremedi. Bakanın istifa etmesi talebinde bulunuyoruz.

Bizim partimizin grup başkan vekillerimizin TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a bir çağrısı oldu. Lütfen Meclis’i toplayın. Bu yangınları araştıralım. Bilgi kirliliğinden halkımızı arındıralım. Halkı bilgilendirelim. Yanan yerlerin imara açılmamasını Meclis’te ilan edelim. Yanan yerleri tekrar tekrar orman yapalım diye mecliste karar alalım. Çağrımız yanıtsız kaldı.

Basiretsiz beceriksiz hükümetin, basiretsiz beceriksiz tarım orman bakanı diyor ki: ‘üç tane uçak daha kiraladık, bizim uçak filomuz harikadır.’ Ne söylediyse tersini yaptı, basiretsiz beceriksiz orman bakanı derhal istifa etmeli."
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