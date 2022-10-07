Basit bir göz testi kalp krizini engelleyebilir mi?

DSÖ, kalp krizlerine yol açan kalp hastalığının erken teşhisinin hastalara tedavi için değerli bir zaman kazandırabileceği ve bunun da birçok hayatı kurtarabileceği görüşünde.



Son olarak bilim insanları, basit bir göz testi ve yapay zeka kullanımı aracılığıyla kalp hastalığının teşhisinde önemli bir ilerleme sağladı.



Daha önceki araştırmalar, retinanın damar ve atardamar ağının kalp hastalığının erken belirtilerini nasıl gösterebileceği konusu üzerinde yoğunlaşmıştı.



Söz konusu araştırmalarda, bu kan damarlarının genişliğinin kalp hastalığını tahmin etmek için nasıl kullanılabileceği mercek altına alındı.





Ancak bulguların erkeklere ve kadınlara eşit olarak uygulanıp uygulanamayacağı kesinlik kazanmamıştı.



Bu kez Londra’daki St George’s, Üniversitesi bilim insanları, gelecekteki kardiyovasküler hastalık riskini tahmin etmek için İngiltere ve Avrupa'daki iki çalışmada yer alan hastalarla ilgili veri tabanını incelemek için yapay zeka modeli kullanma yoluna gitti.



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British Journal of Ophthalmology’de (İngiliz Oftalmoloji Dergisi)yayımlanan bilimsel makalede, geliştirilen yapay zeka ile retinal görüntülemeden elde edilen verilerin kardiyovasküler sağlıkla ilgili ortaya koyduğu saptamalar incelendi.



İngiltere’deki 40-59 yaş grubu 88 bin kişinin retinal görüntüleri ilk etapta incelemeye alındı. Bu veriler temel alınarak, olası inme ve kalp krizi için tahmin modelleri geliştirilmeye çalışıldı.



Bunun için retinadaki arteriyollerin (dolaşım sistemindeki en yüksek oranda düzenlenmiş kan damarları) ve venüllerin (kılcal yataklardan harcanan kanı toplayan ve kalbe geri götürmek için daha büyük damarlara taşıyan küçük kan damarları) özellikle genişliğine, damar alanına ve kıvrım derecesine bakılarak, dolaşım hastalığından inme veya kalp krizi sonucu ölüm riskleri incelendi.



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Kıyaslamalı yapılan bur araştırmaların sonucunda, erkeklerde arteriolar ve venüler genişlik, kıvrımlılık ve genişlik varyasyonu, dolaşım hastalığından ölümün önemli belirleyicileri olarak ortaya çıktı.



Kadınlarda da arteriolar ve venüler alan ve genişlik ve venüler kıvrım ve genişlik varyasyonu risk tahminine katkıda bulundu.



Çalışmayı kaleme alan bilim insanları, retinal görüntülemenin İngiltere ve ABD'de zaten yaygın bir uygulama olduğu için yapay zeka kullanarak; etkin vaskülometri risk tahmininin tamamen otomatik, düşük maliyetli, yüksek oranda sonuca ulaşma potansiyeline sahip bir yöntem olduğunu bildirdi.



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Göz testi aracılığıyla kalp krizi riski olan kişilerin belirlenmesinde önemli bir ilerleme sağlanacağı görüşünü dile getiren bilim insanları, bu test sonuçlarının nüfus içinde daha ileri klinik risk değerlendirmesi ve ölüm riski taşıyanların belirlenmesinde temassız bir sistemli vasküler sağlık kontrolü formu olarak kullanılabileceği görüşünü dile getirdi.