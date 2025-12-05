Başka kimler var? Sinan Ateş'in katilleri de 11. Yargı paketinden faydalanarak dışarı çıkabilecek!





İş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala

Örneğin Gezi davasında anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala, bu suça yardım ettiği iddiasıyla 18 yıla mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili, Avukat Can Atalay, şehir plancısı Tayfun Kahraman, film yapımcısı ve gazeteci Çiğdem Mater Utku ile belgeselci-insan hakları savunucusu Mine Özerden 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak.









Aile içi cinayet ve cinsel suçlar çıkarıldı

Aynı şekilde cinsel saldırı ve çocuğa cinsel istismar suçunu işleyenler de indirimden yararlanamayacak. Ancak “Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunma” suçunu işleyenler indirimden yararlanacak.













Sinan Ateş cinayetine karışan şüpheliler indirimden faydalanacak

Aile içi cinayetler ve cinsel suçlar kapsam dışında tutuldu. Ancak diğer kasten öldürme suçları, infaz indirimi alacak. Örneğin eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine karışan şüpheliler, suç tarihi itibariyle indirim alabilecek.





Örneğin Adıyaman'da yıkılan İsias Otel davası, Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans, Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi, Saitbey Apartmanı ve Ezgi Apartmanı, Adana'da Alpargün davaları infaz indirimi alacak.





31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde suç işleyenlere infaz indirimi de getiren 11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.Pakette yer alan infaz indirimi düzenlemesinden terör ve örgütlü suçların yanı sıra sıra son anda verilen önergeyle çocuklara, kadınlara yönelik kasten öldürme suçları ile cinsel suçlar kapsam dışında bırakıldı. Bu kişiler dışındaki kasten öldürme ve yaralama suçları, uyuşturucu, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, sahtecilik gibi toplumu doğrudan etkileyen suç grupları infaz indiriminden faydalanabilecek. İnfaz indirimi deprem davası sanıklarını da kapsayacak.Adalet Bakanlığının 1 Aralık 2025 tarihi itibarıyla cezaevlerine 433 bin 543 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bunların 368 bin 563’ü hükümlü, 64 bin 980'i ise tutuklu. Halen faaliyet gösteren 403 cezaevinin kapasitesi ise 305 bin 286. Yani cezaevlerinde kapasiteye göre 128 bin 257 fazla tutuklu ve hükümlü var.TBMM Genel Kurul salonunun genel görünümüTBMM Genel Kurul salonunun genel görünümü11. Yargı Paketi yakında Genel Kurul gündemine gelecekCezaevinde olan hükümlülerden yalnızca yaklaşık 55 bini infaz indiriminden yararlanacak tahliye olacak.Peki Adalet Bakanlığının hazırladığı ve AKP'li milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan 11. Yargı Paketi'nden kimler cezaevinden çıkacak?TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen infaz indirimi düzenlemesi, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde suç işleyenleri kapsıyor. Düzenleme eğer TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşırsa bundan yalnızca 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde suç işleyenler yararlanacak.Bu kapsamda toplam hapis cezası 10 yıldan az ise bir ayını, 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını bu kurumlarda geçirip açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalanlar en az 5 yıl erken tahliye olabilecek.Açık cezaevinde olan hükümlüler ise üç ay açık cezaevinde kalmak şartıyla denetimli serbestlik hükümlerinden üç yıl erken yararlandırılacak. Bu nedenle aldığı ceza miktarına göre birçok hükümlüye tahliye kapısı açılmış olacak.Kanun teklifine göre, infaz indirimi cezaevindeki bütün suç gruplarını kapsamıyor. Düzenleme; Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçları dışarıda bırakıyor.Yani devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suç işleyenler, silahlı örgüt, casusluk suçları ile Terörle Mücadele Kanunundaki suçları işleyenler paketten yararlanamayacak ve infaz indirimi alamayacak.Osman Kavala'nın Avrupa Parlamentosu'nda konuşurken çekilmiş eski bir fotoğrafıOsman Kavala'nın Avrupa Parlamentosu'nda konuşurken çekilmiş eski bir fotoğrafıKobani davası kapsamında 9 yıl 1 aydır cezaevinde olan eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da infaz paketinden yararlanmayacak siyasi mahkumlar arasında yer alıyor.Demirtaş 42 yıl, Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Ancak bu isimlerin aldıkları cezaların "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçuna yardım/iştirak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" bölümü infaz indiriminin kapsamı dışında.TBMM'ye sunulan paketin ilk halinde kadın ve çocuklara yönelik kasten öldürme suçunun failleri ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar da infaz indiriminden yararlanıyordu. Ancak AKP'nin komisyonda sunduğu önergeyle bu suçlar kapsam dışında bırakıldı.Komisyonun kabul ettiği önergeyle alt ve üst soya, eşe, boşanılmış eşe, beden veya ruh bakımından kendini koruyamayacak olanlara, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme suçunu işleyenler tahliye kapsamı dışına çıkarıldı.İnfaz indirimi getiren düzenleme, TCK'da yer alan diğer bütün adli suçları kapsıyor. Örneğin kadın ve çocuklar dışında kalan kasten öldürme, yaralama, uyuşturucu, yağma, dolandırıcılık, hırsızlık, hakaret, tehdit, kara para aklama, yasadışı bahis, sahtecilik, rüşvet, zimmet suçlarını 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işleyenler 5 yıl erken tahliye olabilecek.Özellikle "torbacı" olarak nitelendirilen ve uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan veya mahkûm edilen binlerce kişi paketin kapsamında olacak.Yargı paketi içerisindeki infaz indiriminden özellikle Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "olası kastla insan öldürme" ve "taksirle ölüme sebebiyet verme" maddelerinden yargılanan deprem davası sanıkları da yararlanacak.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada 6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ilde 2 bin 380 kişi hakkında ceza soruşturması açıldığını anımsatarak "Şu anda 148 tutuklu, 60 hüküm özlü, 208 kişi tutuklu durumda. Halihazırda 837 soruşturma var. 2 bin 591 ceza davası açılmış durumda. Davalar devam ediyor. 986 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmişti" demişti.301 madencinin öldüğü Soma maden faciası, 42 kişinin öldüğü Amasra maden kazası, 25 kişinin öldüğü Çorlu Tren Kazası kazası, 7 kişinin öldüğü Hendek havai fişek fabrikası patlaması davası sanıkları da 11. Yargı Paketi'nin kapsamına giriyor. Trafik kazalarında ölüme neden olanlar da infaz indirimi alacak kişilerden.