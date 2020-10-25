Başka Mustafalar ölmesin, ses ver!

SAMANYOLUHABER- Avrupa Adalet İnisiyatifi'nin öncülüğünde 25 Ekim Pazar günü Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsviçre, İsveç ve Romanya başta olmak üzere Avrupa'nın farklı şehirlerinde "Beyaz Sandalyede Ölüm" protestoları düzenlendi.





Almanya'nın başşehri Berlin'de Brandenburg Kapısı yakınında ve Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletine bağlı Bielefeld şehrinin merkez tren istasyonunda Beyaz Sandalyede Ölüm" eylemi için toplanan göstericiler baskı ve zulme son verin çağrısında bulundu.





BEYAZ SANDALYELER ÜZERİNE KARANFİL BIRAKILDI





Eylemlerde 29 Ağustos'ta Gümüşhane Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik hücrede vefat eden komiser yardımcısı Mustafa Kabakçıoğlu'nun nasıl göz göre göre ölüme terk edildiğine işaret etmek için beyaz sandalyeler üzerine karanfil bırakıldı.





Eylemde Van'da askerler tarafından helikopterden atılarak öldürülen Servet Turgut başta olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hukuk ihlallerini gösteren vak'aların fotoğraflarını yer aldığı döviz ve pankartlar yer aldı.





BAŞKA MUSTAFALAR ÖLMESİN, ZULME SES VER!





Türkiye'yi terk etmek mecburiyetinde kalanların katıldığı eyleme Almanlar destek verdi.





4 yıldır tutuklu bulunan Kabakçoğlu'nun ağır hastalıklarına ve yazdığı dilekçelere rağmen tahliye edilmediği belirtildi. Yapılan basın açıklamasında, "Başka Mustafalar ölmesin, zulme ses ver." çağrısı yapıldı.





Pankartlarda "Türkiye'deki insan hakları ihlallerine dur de!" "İnsanlık plastik beyaz sandalyede öldü" ifadeleri dikkati çekti.





AKP' iktidarında tarihe kara bir leke olarak geçen beyaz sandalye temsilen meydana bırakıldı.





İSVİÇRE VE HOLLANDA BEYAZ SANDALYE EYLEMLERİ





İsviçre- Cenevre'de, İsveç-Malmö'de buluşan göstericiler Avrupa Birliği'ni AKP'nin baskı ve zulümlerine karşı ses verme çağrısında bulundu.





Hollanda’nın başşehri Amsterdam’ın Zaanseschans bölgesinde biraraya gelen KHK mağduru öğretmenler, komiser yardımcısı Mustafa Kabakçıoğlu’nun hücresinde ölü bulunması skandalını Türkçe, İngilizce ve Hollandaca basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaştı.























PARİS'İN EN BÜYÜK MEYDANLARINDAN BİRİNDE BULUŞTULAR

Fransa'nın başşehri Paris'te Republique Meydanı'nda yaklaşık 30-35 kişi beyaz sandalye eylemi gerçekleştirdi.

Eylemi Stop RH kolektifi organize etti. Türkiye'deki insan hakları ihlalleri pankartlarla anlatıldı, meydana yerleştirilen 11 beyaz sandalye üzerinde Kabakçıoğlu'nun hücresinde ölüme terk edildiği belirtildi.

Meydanda Türkçe, Kürtçe ve Fransızca basın bültenleri okundu.





AKP zulmü Romanya'nın başşehri Bükreşte'de de resimler ve beyaz sandalye ile dünyaya duyuruldu.