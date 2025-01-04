Samanyolu Haber /Gündem / Başkan Almanya’ya kaçtı: Yunus Emre Vakfı’ndaki yolsuzluk soruşturmasında 8 tutuklama /04 Ocak 2025 15:09

Başkan Almanya’ya kaçtı: Yunus Emre Vakfı’ndaki yolsuzluk soruşturmasında 8 tutuklama

Yunus Emre Vakfı’nda 400 milyon TL’lik vurgun iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. Eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş ise Almanya'ya kaçtı.

SHABER3.COM

Yunus Emre Vakfı’nın sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 8’i tutuklandı.

NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİLER

Bold Medya'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi’ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

KARA PARA AKLAMAKLA SUÇLANIYORLAR

Zanlılardan M.D., M.Ç., S.Y., E.E., E.T.E., F.K., H.K. ve M.K. “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklandı, İ.K, F.G.E ve S.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NAYLON FATURALARLA KURUMU ZARARA UĞRATTILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının Yunus Emre Vakfı’nın tabela şirketlerinden alınan naylon faturalar ile zarara uğratıldığı yönündeki suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı.

11 KİŞİDEN 11’İ YAKALANMIŞTI

“Zimmet”, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatan savcılık, aralarında eski kurum çalışanlarının da olduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, 11’i yakalanmıştı. Eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş Almanya’ya iltica etmişti.

VURGUNUN BOYUTU 400 MİLYON LİRA

Denetim kurulunda muhalefet temsilcisinin de bulunduğu Yunus Emre Vakfı’nda yaşanan yolsuzluğun ayrıntıları da açığa çıktı. Naylon faturalarla vakıfta 400 milyon TL’lik vurguna imza atıldığı belirlendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başkan Almanya’ya kaçtı: Yunus Emre Vakfı’ndaki... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:53:35