Başkan Almanya’ya kaçtı: Yunus Emre Vakfı’ndaki yolsuzluk soruşturmasında 8 tutuklama

Yunus Emre Vakfı’nın sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 8’i tutuklandı.





Bold Medya'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi’ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.





Zanlılardan M.D., M.Ç., S.Y., E.E., E.T.E., F.K., H.K. ve M.K. “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklandı, İ.K, F.G.E ve S.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının Yunus Emre Vakfı’nın tabela şirketlerinden alınan naylon faturalar ile zarara uğratıldığı yönündeki suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı.





“Zimmet”, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatan savcılık, aralarında eski kurum çalışanlarının da olduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, 11’i yakalanmıştı. Eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş Almanya’ya iltica etmişti.





Denetim kurulunda muhalefet temsilcisinin de bulunduğu Yunus Emre Vakfı’nda yaşanan yolsuzluğun ayrıntıları da açığa çıktı. Naylon faturalarla vakıfta 400 milyon TL’lik vurguna imza atıldığı belirlendi.