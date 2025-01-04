Başkan Almanya’ya kaçtı: Yunus Emre Vakfı’ndaki yolsuzluk soruşturmasında 8 tutuklama

Yunus Emre Vakfı’nın sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 8’i tutuklandı.
NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİLER
Bold Medya'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi’ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
KARA PARA AKLAMAKLA SUÇLANIYORLAR
Zanlılardan M.D., M.Ç., S.Y., E.E., E.T.E., F.K., H.K. ve M.K. “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklandı, İ.K, F.G.E ve S.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NAYLON FATURALARLA KURUMU ZARARA UĞRATTILAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının Yunus Emre Vakfı’nın tabela şirketlerinden alınan naylon faturalar ile zarara uğratıldığı yönündeki suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı.
11 KİŞİDEN 11’İ YAKALANMIŞTI
“Zimmet”, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatan savcılık, aralarında eski kurum çalışanlarının da olduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, 11’i yakalanmıştı. Eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş Almanya’ya iltica etmişti.
VURGUNUN BOYUTU 400 MİLYON LİRA
Denetim kurulunda muhalefet temsilcisinin de bulunduğu Yunus Emre Vakfı’nda yaşanan yolsuzluğun ayrıntıları da açığa çıktı. Naylon faturalarla vakıfta 400 milyon TL’lik vurguna imza atıldığı belirlendi.