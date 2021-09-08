Samanyolu Haber /Ekonomi / Başkan bir cümle kurdu, dolar aldı başını gitti /08 Eylül 2021 12:20

Başkan bir cümle kurdu, dolar aldı başını gitti

Daha önceki açıklamalarında "beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz" diyen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon, faizi aşınca "çekirdek enflasyon önemli" diyerek söylem değiştirdi. Başkan'ın bu söylemi, faiz indirimi için ön hazırlık olarak yorumlandı, dolar/TL kuru 8.48'i aştı.

SHABER3.COM

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, AlmanTürk Ticaret ve Sanayi Odası Toplantısı'nda bugün bir konuşma yaptı.

Kavcıoğlu, faizlere ilişkin mesajında “Krediye erişimde belirgin bir sorun görülmemekle birlikte, kredi faiz oranlarında yükseklik krediye ulaşımı sınırlamaktadır” dedi.

Enflasyon konusunda söylem değişikliğine giden Kavcıoğlu, manşet tüketici enflasyonunun ağustosta yüzde 19,25'e yükseldiğini ancak gıda ve enerji dışı kalemleri içeren çekirdek enflasyonun daha düşük olduğuna dikkat çekti.

Enflasyondaki artışın kuraklıkla ve salgınla ilişkili olduğuna işaret eden Kavcıoğlu, “Olağanüstü koşullar çekirdek enflasyon göstergesinin önemini artırıyor. Son çeyrekte enflasyonun düşüşe geçeceğini düşünüyoruz” dedi.

TCMB Başkanı “Bizim parasal duruşumuzun enflasyonun yılın kalan döneminde düşmesi noktasında etkili olacağını düşünüyorum” dedi.

Kavcıoğlu, son dönemde artan swap (para takası) anlaşmalarına ilişkin “yerel para birimi üzerinden ticareti kolaylaştırmak için yapılıyor” dedi.

ÖNCEKİ SÖYLEM NASILDI?

Ağustosta tüketici enflasyonunun yüzde 19,25 ile TCMB'nin yüzde 19'luk politika faizinin üzerine çıkması, piyasada TCBM'nin bundan sonra ne yapacağına ilişkin soru işaretlerini artırmıştı.

Kavcıoğlu'nun daha önceki açıklamalarında “beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz” ifadelerini kullanması nedeniyle “TCMB verdiği sözü tutacak mı” soruları ortaya çıkmıştı.

Öte yandan, Kavcıoğlu, TCMB'nin geçen haftaki yatırımcı toplantısında gerçekleşen manşet tüketici enflasyonu yerine daha düşük olan beklenen enflasyon ve çekirdek enflasyon göstergelerine dikkat çekmişti.

Merkez Bankası en kısa zamanda bir faiz indirimine gitmek için hazırlık yapıyor. Banka, enflasyon oranının %19'u geçmesi sebebiyle faizleri indirmekten çekiniyor, son söylem indirim için altyapı oluşturma çabası olarak görülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başkan bir cümle kurdu, dolar aldı başını gitti Sonraki Haber >>

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Dev maçta büyük kaos

Dev maçta büyük kaos

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Gine'de darbe girişimi

Gine'de darbe girişimi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:20:25