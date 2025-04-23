Samanyolu Haber /Dünya / Başkan Donald Trump'tan flaş çıkış: 'Çin'e nazik olacağız, vergi yüzde 145 olmayacak' /23 Nisan 2025 10:12

Başkan Donald Trump'tan flaş çıkış: 'Çin'e nazik olacağız, vergi yüzde 145 olmayacak'

ABD Başkanı Donald Trump son zamanlarda vergilerle ilgili açıklamaları dikkat çekiyor. Trump son olarak Çin'e uygulanacak gümrük vergisinin yüzde 145 oranında olmayacağını açıkladı.

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ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te yapılan bir yemin töreninde, ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşlarına" ilişkin soruları yanıtladı. Trump, Çin'in eninde sonunda ABD ile gümrük anlaşması yapmak zorunda olacağını ve kendilerinin buna hazır olduğunu ifade etti. Çin ile temasların sürdüğünü söyleyen Trump, "Çin ile aramız iyi. Bence neredeyse her ülkeyle iyiyiz, herkes Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki kurmak ve iş yapmak istiyor" ifadelerini kullandı.

"ÇİN'E KARŞI SERT OYNAYACAĞIM"
Halktv'de yer alan habere göre Çin'e karşı tarifeler konusunda nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili bir soruya yanıt veren Trump, "Çin'e karşı sert oynayacağım demeyeceğim. Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar" açıklamasında bulundu. Trump, Çin'e uygulanan gümrük tarife oranının yüzde 145 düzeyinde kalmayacağını ancak bu oranın sıfır da olmayacağını vurguladı.
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