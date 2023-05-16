Samanyolu Haber /Gündem / Başkan Savaş: Hatay’a seçmen taşınmasına engel olunuyor /16 Mayıs 2023 21:55

Başkan Savaş: Hatay’a seçmen taşınmasına engel olunuyor

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, KKTC Ulaştırma Bakanlığının oy kullanmak için Hatay’a getirmek istedikleri depremzedelerin dönüşüne engel çıkardığını söyledi. SÖZCÜ’ye konuşan Savaş, özel gemi şirketi Akgünler’in AKP’lilerin organizasyonu ile sivile kapalı İskenderun’a seçmen taşıdığını belirtti.

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Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Başkan Lütfi Savaş, Hatay'ın Arsuz Limanı ile KKTC arasında deniz seferleri yapan belediyeye ait HADO'nun büyük ilgi gördüğünü, ancak depremde Arsuz limanının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

“TÜM YASAL İZİNLER ALINDI”

Vatandaşların ulaşım ihtiyacını karşılamak ve seçimlerde oy kullanmalarını sağlamak için seferleri Mersin Taşucu limanına kaydırmayı planladıklarını ve bunun için haftalarca uğraşıp tüm yasal izinleri aldıklarını belirten Savaş, “Ancak gemimizi Girne'ye gönderip Taşucu'na ilk seferi yaptıktan hemen sonra KKTC Ulaştırma Bakanlığı ile Girne Liman Müdürlüğü seferlerimizin iptal edildiğini bildirdi” dedi.

“CEVAP BİLE VERİLMEDİ”

Savaş, sorunu çözmek için bir heyeti KKTC'ye gönderdiğini, kendisinin de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı telefonla aradığını ancak kendisine cevap bile verilmediğini bildirdi.

“AKP SİVİL YOLCUYA KAPALI OLAN LİMANI KULLANIYOR”

Kendi seferlerine izin verilmeyince Akgünler adlı şirketten çok sayıda bilet satın alıp Hataylıları getirmeye çalıştıklarını anlatan Savaş, “Bizim Hataylı vatandaşlarımızı getirmemize izin verilmezken özel ticari bir şirketin AKP'nin KKTC'deki taraftarlarını sivil yolcuya kapalı özel liman olan İskenderun'daki Limak Limanı'na getirmesine izin verildi. Üstelik yasal seferi ve yolcu indirme salonu bile olmayan limanda pasaport kontrolü dışarıda yapıldı, hiçbir uluslararası kurala uyulmadı” dedi.

“VATANDAŞIN ÖNÜNE SET ÇEKLİYOR”

Savaş, siyasi gücün kötüye kullanılarak vatandaşın demokratik hakkı olan oy kullanmasının önüne adeta set çekildiğini söyledi.
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