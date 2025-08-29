Samanyolu Haber /Gündem / Başkan sopayla zabıtaları dövdü: O anlar kamerada /29 Ağustos 2025 20:00

Başkan sopayla zabıtaları dövdü: O anlar kamerada

Denizli’nin Kale ilçesinde Belediye Başkanı Erkan Hayla, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek parke taşı döşemek istemeyen iki zabıta memurunu sopayla darbetti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı, zabıtalar darp raporu alarak şikâyetçi oldu.

SHABER3.COM

Denizli’nin Kale ilçesinde Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, iddiaya göre bir okulun bahçesine parke taşı döşemek için görevlendirdiği zabıta personeli Halil Sait Kocagümüş (34) ve Ceyhun Çabuk’un (42) sağlık sorunlarını gerekçe göstererek çalışmayı reddetmesi üzerine okul bahçesine gelerek iki zabıtayı sopayla darbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ZABITALAR DARP RAPORU ALDI

Kale Ortaokulu’nun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, başkanın elinde sopayla zabıtalara koştuğu ve sırtlarına vurduğu görüldü. Zabıtalar darp raporu alarak polise şikâyette bulundu.

Bel fıtığı ve menisküs ameliyatı geçirdiğini söyleyen Kocagümüş, “Başkan üzerimize doğru koştu ve arkadaşımın sırtına iki kez vurdu. Sopa ikinci vuruşta kırıldı, kırılmasa sonuçları daha kötü olabilirdi. Ağır işlerde çalışamayacağımı herkes biliyor, can güvenliğimizden endişe ediyorum” dedi.

“SIRTIMDA İZLER HALA DURUYOR”

Kas yırtığı ve burun ameliyatı olduğunu belirten zabıta Çabuk ise, “Başkana defalarca yapmamasını söyledik ama vurmaya devam etti. En son sopa kırılınca bizi okuldan kovdu. Bizi istifaya zorladığını düşünüyorum. Sopanın izleri hâlen sırtımda” diye konuştu.
