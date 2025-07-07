Başkan Trump’tan Gazze açıklaması: Anlaşmaya yakınız

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılar tüm şiddetiyle devam ederken, ABD’nin arabuluculuğunda hazırlanan beş aşamalı ateşkes planı ve rehine takası süreci için diplomatik trafik hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilinden dönüşünde yaptığı açıklamada, tarafların bu hafta içinde anlaşmaya varabileceğini söyledi.





Trump, New Jersey’den Washington’a dönüşü sırasında Morristown Havalimanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin önerdiği ve 60 günlük ateşkesi içeren planın hem insani yardım geçişini sağlayacağını hem de çok sayıda İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını mümkün kılacağını belirtti.





“Gazze’de bir anlaşmaya yakınız. Bence bu hafta içinde Hamas ile rehinelerin önemli bir kısmını kapsayan bir mutabakata varabiliriz,” diyen Trump, taraflar arasında ilerleme sağlandığını kaydetti.





ABD Başkanı, rehinelerin büyük bölümünün daha önce kurtarıldığını, ancak halen bölgede tutulan kişilerin önemli bir kısmı için de bu anlaşmanın devreye girmesiyle çözüm sağlanabileceğini dile getirdi.





Trump’ın açıklamaları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Washington ziyareti öncesine denk geldi. İki liderin yerel saatle 18.00’de Beyaz Saray’da bir araya gelerek, hem ateşkes planını hem de bölgesel gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.