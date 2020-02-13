Samanyolu Haber /Gündem / Başkan yardımcısı tutuklandı /13 Şubat 2020 16:56

Başkan yardımcısı tutuklandı

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Vefa Salman Yalova Belediye Başkanı olarak seçilmişti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından idare edilen Yalova Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması kapsamında 10 Şubat'ta gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandı.

Güleç adliyeye sevkinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova Belediyesi'nin muhasebe biriminde çalışan Reşat Elgin'in, bir paravan şirket aracılığıyla belediyenin topladığı 22 milyon lirayı alarak kayıplara karıştığı iddia ediliyor.

MÜTEAHHİT BAĞIŞLARI İÇİN AYRI BİR HESAP!

Belediyede resmi hesabın dışında müteahhit bağışlarının aktarıldığı bir hesabın kullanıldığı iddia edilmişti.

Elgin'in parayı paravan şirkete Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in bilgisi dahilinde aktardığı ifade ediliyor.

Polis yolsuzluk soruşturması kapsamında Güleç'in belediye binasındaki odasını aramıştı.
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