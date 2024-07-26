Samanyolu Haber /Ekonomi / Başkan yardımcısından 'enflasyon' şartı: Merkez, faiz indirimine kapıyı kapattı /26 Temmuz 2024 11:23

Başkan yardımcısından 'enflasyon' şartı: Merkez, faiz indirimine kapıyı kapattı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, faiz indirimi söylentileri hakkında konuştu. Akçay, "Faiz indirimi şu anda gündemimizde değil" dedi.

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Ekonomistlerin Merkez Bankası ‘faiz indirimine’ gidecek söylentileri sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’dan açıklama geldi.

Reuters’a konuşan Akçay, "Türkiye'deki mevcut koşulların birinci durumda daha yüksek bir risk yaratması nedeniyle faiz indirimi şu anda gündemimizde değil" dedi. Akçay, konuşmasının devamında, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde kalıcı bir düşüş gözlenmeden ve yakından takip ettiğimiz diğer göstergeler de buna eşlik etmeden faiz indirimi gündeme gelmeyecek" ifadelerini kullandı.

Cevdet Akçay, para politikalarının geleceği hakkında ise "Her ne kadar şu anda bir faiz indirim döngüsü değerlendirilmiyor olsa da, indirimler başladığı zaman para politikasındaki sıkı duruşun korunacağına dair kuşkuya yer bırakmayacak şekilde sinyal verilerek bu süreç yönetilecektir" sözlerini sarf etti.

Piyasa katılımcılarının, firmaların ve hanehalkının enflasyon beklentilerini yakından izlediklerini belirten Akçay, "Maalesef sadece piyasa katılımcılarının beklentileri bu yıl sonu öngörümüze yakınsamaya başladı. Hanehalkı, Merkez Bankası'nın ileriye dönük politika yönlendirmelerine karşı nispeten daha az duyarlı ve manşet enflasyonda belirgin düşüş eğilimi görene kadar karamsar tarafta kalmayı tercih etmekte" dedi.

Ekonomistler enflasyonun 12 ay sonra yüzde 30'a gerileyeceğini öngörürken TCMB'nin güncel anketinde Temmuz için hanehalkının beklentisi yüzde 72, firmaların ise yüzde 55 ile piyasanın çok üzerinde yer alıyor.
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