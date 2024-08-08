Samanyolu Haber /Dünya / Başkan yardımcısını açıkladı, bir günde 36 milyon dolar bağış topladı /08 Ağustos 2024 09:02

Başkan yardımcısını açıkladı, bir günde 36 milyon dolar bağış topladı

ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in, Minnesota Valisi Tim Walz'ı başkan yardımcısı olarak açıklamasını takip eden gün içinde 36 milyon dolar bağış topladığı bildirildi.

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Demokrat Partinin seçim kampanyası, Harris'in Walz'ı başkan yardımcısı olarak anons etmesini takip eden 24 saat içinde, partinin bağış sitesine 36 milyon dolar tutarında bağış yapıldığını bildirdi.

Kampanya yetkilileri, bir günde bu kadar yüksek bağış toplanmasını, Demokrat seçmenin, Walz'ın başkan yardımcısı olarak seçilmesinden "duyduğu coşkunun bir yansıması" olarak yorumladı.

POPÜLER BİR VALİ

ABD medyası da yüksek miktardaki bağışla, Walz'ın, işçi sınıfı seçmenlerin desteğini kazanmak için "kırsal kesimdeki oylara yönelmesi beklenen popüler bir vali" olması arasında bağlantı kurdu.

Harris'in adaylığının ilk 24 saatinde ise kampanyasına 81 milyon dolar bağış toplanmış ve bunun, bir başkan adayının bir günde topladığı bağış miktarı göz önüne alındığında rekor olduğu belirtilmişti.

Demokrat Partinin seçim kampanyasından yapılan açıklamada, ayrıca sadece temmuz ayında yapılan bağış miktarı toplamının 310 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.
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