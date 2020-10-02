Başkana özel 320 bin liralık mobilya

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) İstanbul Bölge Temsilciliği'nde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kullandığı makam odası ve toplantı salonu baştan ayağa yenileniyor.





RTÜK'ün "özel tasarım mobilya" ihalesini 320 bin Türk Lirası bedelle Contra Danışmanlık Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kazandı.





“Pazarlık” usulüne göre yapılan mal alım ihalesi 2 Eylül’de yapılmıştı. 29 Eylül’de açıklanan sonuca göre RTÜK, özel tasarım mobilyaların alımı için Contra Danışmanlık ile 24 Eylül’de sözleşme imzaladı.





2017'DE KURULAN ŞİRKETE TESLİM İHALE





Şartnameye göre, özel tasarım mobilyalar 24 Ekim’e kadar, RTÜK’ün Gayrettepe’de bulunan İstanbul Bölge Temsilciliği’ne teslim edilecek.





Contra Danışmanlık 2017 yılında kurulmasına karşın, şirketin sahibi 2020 yılında değişti.





İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, Merkezi Sancaktepe’de bulunan şirketin 15 Haziran tarihli yönetim kurulu kararı ile şirketin yeni ve tek pay sahibi Şahabettin Saltabaş.







