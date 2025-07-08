Başkandan sonra vekili de tutuklandı

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren iş insanı Ali Nuhoğlu’nun iddiaları üzerine, Şahin hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adliyeye sevk edilen Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin ve şoförü yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.



Belediyelere yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin, hakkında çıkan “rüşvet” iddiaları üzerine gözaltına alınmıştı. Şahin’in emniyetteki ifadesi ortaya çıkmıştı.



Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren iş insanı Ali Nuhoğlu’nun iddiaları üzerine, Şahin hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Şahin, emniyetteki ifadesinde rüşvet aldığı iddialarını reddetti. Şahin, Ali Nuhoğlu’nu tanımadığını ve görüşmediğini belirtti.



Siyasetçi kimliğinin yanı sıra belediyedeki görevini de hatırlatan Şahin, dosyada delil olarak sunulan HTS kayıtlarının ve baz incelemelerinin belirtildiği Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy gibi yerlerin kendi çalışma alanında olan yerler olduğunu belirtti. Bu bölgede belediyenin ek hizmet binasını kullandığını ve bu bölgelerde bulunmasının doğal olduğunu kaydetti.



Büyükçekmece Belediyesi Başkanvekili Ahmet Şahin ile Şoförü Sonkan Turan tutuklandı.