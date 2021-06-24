Başkanın saygı duruşu olay oldu!

HDP’nin yüzde 71 oy almasına karşın KHK ile ihraç edilen aday yerine mazbatayı alan AKP’li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan portresi önünde saygı duruşuna geçtiği görülüyor.





Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beyoğlu, ''Göreve geldiğimiz günden bu yana Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın “ Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik“ sözünü kendimize hayat felsefesi edindik. Sadece 772 gün değil, bir ömür hizmet etmeye hazırız'' ifadelerini kullandı.





Söz konusu prodüksiyon sosyal medyada viral oldu.



