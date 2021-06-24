Samanyolu Haber /Gündem / Başkanın saygı duruşu olay oldu! /24 Haziran 2021 09:41

Başkanın saygı duruşu olay oldu!

AKP'li Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun güne başlarken Tayyip Erdoğan'ın portresi önünde saygı duruşu yaptığı görüntüler viral oldu.

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

HDP’nin yüzde 71 oy almasına karşın KHK ile ihraç edilen aday yerine mazbatayı alan AKP’li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan portresi önünde saygı duruşuna geçtiği görülüyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beyoğlu, ''Göreve geldiğimiz günden bu yana Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın “ Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik“ sözünü kendimize hayat felsefesi edindik. Sadece 772 gün değil, bir ömür hizmet etmeye hazırız'' ifadelerini kullandı.

Söz konusu prodüksiyon sosyal medyada viral oldu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başkanın saygı duruşu olay oldu! Sonraki Haber >>

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

"Bu kadar lağım bir gün patlarsa..."

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:41:47