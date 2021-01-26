Başkanlar borçtan sorumlu olacak

Spor kulüplerinin borçlarına dair yönetim kurulu üyelerine hukuki ve mali sorumluluk getirilecek. Bir kulüp, gelirinden daha fazla harcarsa ve borçlanırsa kulüp başkanı ve yönetimi borcu ödemekle yükümlü olacak.





Önümüzdeki haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması planlanan Kulüpler Birliği ve Federasyonlar Kanun Teklifi hakkında bilgi veren üst düzey yetkili, kulübün gelirini aşan ve ödenemeyen borçlarının tahsili için kulüp başkanının mal varlığına el koyma seçeneğinin de gündeme gelebileceğini söyledi.





Buna göre kulüp yöneticileri, kendilerinden sonraki yönetimlere borçsuz ya da ödemeleri planlanmış şekilde kulüpleri devredecek.





ÜÇ İSTANBUL KULÜBÜNÜN BORÇLARI KATLANDI





Galatasaray Spor Kulübü’nün aralık ayında yapılan divan kurulu toplantısında kulübün 30 Eylül 2020 itibarıyla borcu 2 milyar 123 milyon lira olarak açıklamıştı.





Beşiktaş’ın aynı aydaki toplantısında da rakam 3 milyar 376 milyon 82 bin lira olarak duyurulmuştu.





Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ise geçen haftaki yüksek divan kurulu toplantısında 30 Eylül 2020 itibarıyla kulüp borcunun 4 milyar 719 milyon TL olduğu bilgisi paylaşılmıştı.





(Soldan sağa): Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi.

Dört büyük futbol kulübü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un futbol takımlarının toplam borçları da 30 Kasım 2020 itibarıyla yıllık gelirlerinin yaklaşık üç katı olan 6,6 milyar TL’yi aşıyor.





SAFFET SANCAKLI: HOLDİNGLER CİDDİ KÂR ELDE EDERKEN, KULÜPLER BATIYOR





Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, teklifte dört önemli başlıkta düzenlemeler öngörüldüğünü belirtirken; yöneticilerin borçlardan sorumlu olmaları yanında, bazı suçları işleyenlerin kulüplerde yönetici olamamaları, federasyon yönetimlerinde en az iki milli sporcunun yer alması gibi hükümlerin de yer alacağını söyledi.





Sancaklı, "Yöneticilerin borçlardan sorumlu olmaları hayati bir mesele. Çünkü aynı adamların yönettikleri holdingler ciddi kârlar ederken, kulüpler batıyor. Futbolcu transferlerinde paralar yöneticilerin istedikleri gibi harcanıyor." dedi.





SÜPER LİG TAKIMLARININ BORCU 2 MİLYAR EUROYU AŞTI





Bloomberg'in haberine göre Türkiye’de süper lig takımlarının borçlarının 2 milyar euroyu (18 milyar TL) aştığını, birçok kulübün önümüzdeki birkaç yılın gelirlerini temlik ettirdiğini anlatan Sancaklı, "Kökten çözüm getirmezsek bu meselenin çözümü mümkün değil." dedi.





Sancaklı ayrıca kulüplerin dışarıdan yatırımcı çekmesi konusunda da bir takım düzenlemelere gidileceğini belirtirken, "Bazıları ‘O zaman bizim kulüpleri yabancılar satın alır’ diyor, böyle de olmayacak, ancak kulüplerde dernek-şirket ilişkilerinin düzenlenmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.