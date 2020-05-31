Başkanlığın ömrü kısa sürdü

AREA Araştırma Şirketi'nin 2020 yılı mayıs ayı seçim anketinde halk güçlendirilmiş parlamenter sistem talebinde bulundu.





Ankete katılanların yüzde 57,3'ü "Partili Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi" diye bilinen Erdoğan tipi başkanlığa karşı çıktı. Halk yeniden parlamenter sisteme dönülmesini istiyor.













KARARSIZLARIN ORANI YÜZDE 20'Yİ GEÇTİ





Anketin birinci bölümünde sorulan "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu cevaplayanların yüzde 30,4'ü tercihini Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) yana kullandı.





Toplam oylar üzerinden ankete katılanların yüzde 19,1'i Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP), yüzde 9,3'ü İyi Parti'yi, yüzde 7,8'i Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) tercih etti.





Dört partiyi yüzde 6,2 ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yüzde 2 ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, yüzde 1,5 ile Saadet Partisi, yüzde 1,1 ile Gelecek Partisi takip etti. Kararsızlar ise yüzde 22,1.









"Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar geçerli oylar üzerinden değerlendirildiğinde, seçmenin yüzde 39'u AKP, yüzde 24,5'i CHP, yüzde 12'si İyi Parti, yüzde 10'u HDP'den yana tercihte bulundu.





MHP yüzde 8 ile 5'inci sırada kalırken, DEVA Partisi yüzde 2,6, Saadet Partisi 1,9, Gelecek Partisi 1,4 oranında kaldı.













100 KİŞİDEN 57'Sİ "GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM" DEDİ





Ankette "Partili Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine yönelik "Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?" sorusuna verilen cevaplar başkanlık sisteminin iki yıl bile geçmeden halkın gözünden düştüğünü ortaya koydu.





Erdoğan tipi başkanlı sistemine yüzde 36,9 oranında destek çıkarken; yüzde 49,5 "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" dedi.













"Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?" sorusu geçerli oylar üzerinden değerlendirildiğinde güçlendirilmiş parlamenter sistem yüzde 57,3'e çıkarken Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi yüzde 42,7 oranında kaldı.