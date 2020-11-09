Başkanlık düğümü çözüldü şimdi sıra Senato’da : Çoğunluk kimde olacak









Georgia’daki seçimler 5 Ocak’ta. Kuzey Carolina ve Alaska’daki Senato seçim sonuçları da henüz netleşmiş değil.





Şu anda 100 üyeli Senato’da Cumhuriyetçiler ve Demokratlar’ın 48’er üyesi bulunuyor.





Kalan 4 senatörün hangi partiden olacağı Senato’da çoğunluğun hangi tarafta olacağını belirleyecek.





Senato'daki sayı, 46. Başkan seçilen Joe Biden için oldukça önemli. Biden'ın, seçim sürecinde verdiği sözleri rahatça yerine getirebilmek için Senato’da Demokratlar’ın çoğunluğu elde etmeleri gerekiyor.





Georgia’da başkanlık yarışını çok az farkla Biden kazanmıştı ancak aradaki fark yüzde 1’den az olduğu için eyalette büyük ihtimalle yeniden sayım yapılacak.





Eyalet siyasi açıdan bölünmüş bir izlenim veriyor.





1992’den bu yana ilk defa Demokrat bir isim başkanlık seçiminde Georgia’da kazandı. Eyalet son 20 yılda Senato’ya Demokrat bir senator göndermedi.





İkinci tur seçim için 500 milyon dolar harcanabileceği belirtiliyor.





Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, “Georgia’yı alacak ve Amerika’yı değiştireceğiz” diyor.





Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’la Cumhuriyetçiler arasındaki fark 3 Kasım seçimlerinde azalsa da Demokratlar hala çoğunlukta.





Senato’da da Demokratlar çoğunluğu elde ederse Biden’ın vaatlerini hayata geçirmesi çok daha kolay olacak.





Eğer Cumhuriyetçiler Senato’da çoğunluklarını korursa Çoğunluk Lideri Mitch McConnell konumunu korumuş olacak ve Biden’ın politikalarıyla ilgili konularda söz sahibi olabilecek.





Cumhuriyetçiler Senato’nun “son savunma hattı” olduğunu belirtiyor ve kaynak sağlanması için destek çağrısı yapıyor.





Cumhuriyetçiler Kuzey Carolina ve Alaska’yı kazansa bile Georgia’da senatör kazanmadıkça Senato’da çoğunluğu elde edemiyor.





Eğer Georgia’daki yarışı Demokrat adaylar kazanır ve Kuzey Carolina ve Alaska’daki sonuçlar da Cumhuriyetçiler lehine sonuçlanırsa durum 50-50 olacak ve kilidi çözmek için Başkan Yardımcısı devreye girecek.





Bu da Demokratlar’ı avantajlı duruma getiriyor.





Georgia’nın 2 senatörü de Cumhuriyetçi. 3 Kasım’daki seçimlerde hiçbir aday yüzde 50 barajını aşamadığı için seçim ikinci tura kaldı.





5 Ocak’ta Cumhuriyetçi Senatör Kelly Loeffler Demokrat Rafael Warnock’la, diğer Cumhuriyetçi Senatör David Perdue de Demokrat Jon Ossoff’la ikinci turda karşı karşıya gelecek.





Cumhuriyetçiler ve Demokratlar Georgia’daki yarışı kazanmak için çok çaba sarfedecekler gibi görünüyor.