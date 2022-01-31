Samanyolu Haber /Gündem / Başkanlık seçimi ikinci tura kalsa Erdoğan mı kazanır Kılıçdaroğlu mu? İşte vatandaşın cevabı! /31 Ocak 2022 16:30

Başkanlık seçimi ikinci tura kalsa Erdoğan mı kazanır Kılıçdaroğlu mu? İşte vatandaşın cevabı!

Gezici Araştırma şirketinin 1420 katılımcı ile 12 ilde yaptığı anketlere göre; Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura kalırsa Recep Tayyip Erdoğan yüzde 41.2, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 43.7 oy alabiliyor.

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Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, 15-20 Ocak 2022 tarihleri arasında yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. 12 ilde 70 mahallede 1420 kişinin katılımıyla yapılan araştırmada, ankete katılanlara birçok soru yöneltildi.

Ankete katılanlar, “Genel seçim yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna şu cevapları verdi:

Yüzde 31.3 AKP – Recep Tayyip Erdoğan
Yüzde 27.2 CHP – Kemal Kılıçdaroğlu
Yüzde 12.1 İYİ Parti – Meral Akşener.

Ankette CHP’nin oylarının; Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve özellikle Güneydoğu Anadolu’da yüzde 15-18 oranında artırdığı gözlendi. Bu artışta muhafazakar seçmenden gelen oy geçişlerinin etkisi bulunduğu belirtildi.

BAŞKANLIK SEÇİMİ 2. TURA KALIRSA NE OLUR?
Ankete katılanlar, Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Erdoğan’ın kalması durumunda kime oy vereceğine ilişkin ise şu yanıtları verdi;

Yüzde 41.2 – Recep Tayyip Erdoğan
Yüzde 43.7 – Kemal Kılıçdaroğlu

“SEÇMENDE GELECEK KAYGISI BAŞLADI”
Seçmende gelecek kaygısının ön planda olduğunu belirten Gezici araştırmanın yöneticisi Murat Gezici, “Geçmişte seçmen, konforu için oy veriyordu. Şimdi bu bakış değişti; gelecek kaygısı çok ön planda. Adaletin yara aldığını, adil düzenin sarsıldığını, eşitlik bilincinin zayıfladığını ve özgürlük, demokrasi, liyakat gibi bir takım değerlerin siyaset sahnesinden çekildiğini düşünüyorlar.” ifadesini kullandı.

İNSANLAR NASIL BİR CUMHURBAŞKANI İSTİYOR?
Kamuoyu araştırmasında, katılımcılara “Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer?” sorusu da yöneltildi. Bu soruya verilen cevaplar 8 başlık altında toplandı. Sonuçlar şöyle:

Güvenilir: Yüzde 61.1
Dürüst: Yüzde 53.5
Devlet işleyişini iyi bilen: Yüzde 45.2
İttifakları bir arada tutabilen: Yüzde 41.1
Adil olabilen: Yüzde 34.0
Parlamenter sistemi savunan: Yüzde 32.9
Yolsuzlukla mücadele edebilen: Yüzde 32.5
Ekonomiden anlayan: Yüzde 29.9
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