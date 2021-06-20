Samanyolu Haber /Spor / Başkanlık seçimi sonrası Fatih Terim'den yeni tweet /20 Haziran 2021 20:03

Başkanlık seçimi sonrası Fatih Terim'den yeni tweet

Galatasaray'da Burak Elmas'ın yeni başkan seçilmesinin ardından Fatih Terim'den yeni bir paylaşım geldiği belirtildi.

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Fatih Terim sosyal medya hesabından Burak Elmas'ın gönderisini paylaşarak, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" ifadesini kullandı.

Galatasaray'ın 38'inci başkanı seçilen Burak Elmas sosyal medya hesabından Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın sabah Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim de, Burak Elmas'ın tweetini paylaşarak, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" yazarak sarı-kırmızılı kalp ve uçak emojisi kullandı. 


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