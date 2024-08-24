Başkanlık yarışından çekilen Kennedy, Trump'ın mitinginde: 'Aile değerlerine ihanet!'

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Trump, seçim etkinliğinde yaptığı açıklamada, "Onun adaylığı, milyonlarca, milyonlarca Amerikalıya ilham verdi, bu ülkede uzun süredir ihmal edilen kritik konuları gündeme getirdi" ifadelerini kullandı. Kennedy'nin seçim yarışından çekilerek Trump'a desteğini açıklamasını değerlendiren uzmanlar ise bu durumun Demokrat Parti adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e karşı Trump'ın başkan seçilmesine yardımcı olup olmayacağının net olmadığı yorumunu yaptı.







Robert F. Kennedy Jr., Trump'ın Arizona'daki mitinginde yaptığı açıklamada da aynı noktaları dile getirdi. Kennedy'nin sahnede olduğu sırada konuşan Donald Trump da Beyaz Saray'a geri dönmesi halinde, suikast teşebbüsleri konusunda bir başkanlık komisyonu kurmayı ve 1963 yılında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Başkan John F. Kennedy'nin öldürülmesine ilişkin belgeleri kamuoyu ile paylaşmayı vaat etti. Başkanlık yarışından çekilen Kennedy Jr., suikasta uğrayan John F. Kennedy'nin yeğeni.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilerek Cumhuriyetçilerin adayı eski başkan Donald Trump'a desteğini açıklayan Robert F. Kennedy Jr. dün Trump'ın Arizona'da düzenlenen seçim mitingine katıldı.Kennedy, Trump ile bir araya gelmeden önce düzenlediği basın toplantısında, Trump ve yardımcıları ile daha önce pek çok kez görüştüğünü ve sınır güvenliği, ifade özgürlüğü ve savaşların bitirilmesi gibi bir dizi konu hakkında aynı fikirde olduklarını söylemişti. Kennedy, açıklamasında, "Halen çok ciddi farklarımızın olduğu pek çok konu ve yaklaşım da bulunuyor. Ancak diğer kilit konularda aynı fikirdeyiz" ifadelerini kullanmıştı.Kennedy'nin kız kardeşi Kerry Kennedy ise dün yaptığı açıklamada, kardeşinin Trump'ı destekleme kararının 'aile değerlerine ihanet' olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kerry Kennedy, "Bu, üzücü bir hikayeye üzücü bir son" diye konuştu.Bu ay yapılan bir Ipsos anketinde, Kennedy'ye olan desteğin yüzde 4 seviyesine kadar düştüğü görülmüştü. Kennedy'nin kararına ilişkin açıklama yapan Demokrat Ulusal Komitesi üst düzey danışmanı Mary Beth Cahill, Trump'ın 'destek inşa etmesine yardımcı olacak kadar onay görmediğine' işaret ederek, eski başkanın başarısız olmuş bir adayın 'yükünü miras aldığını' belirtti, "Uğurlar olsun" dedi. Drexel Üniversitesi'nden siyaset bilimci Prof. William Rosenberg de konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kennedy'nin anketlerde aldığı sonuçlar düşünüldüğünde bu hamlenin seçim yarışını etkilemesinin olası olmadığını söyledi.