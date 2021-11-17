Samanyolu Haber /Gündem / Başkanlık yerine yarı başkanlık, 50+1 yerine 40+1 /17 Kasım 2021 14:18

Başkanlık yerine yarı başkanlık, 50+1 yerine 40+1

50+1 tartışması devam ederken, Gezici Araştırma Merkezi Müdürü Murat Gezici iktidarın sistemi baharda referanduma götüreceği öne sürdü. İddiaya göre yeni sistemde başkanlık yerine yarı başkanlık ve 40+1 gelecek.

SHABER3.COM

Habertürk TV yayınına katılan Murat Gezici, seçim öncesinde yapılacak bir referandum ile seçim yasasında da değişiklik yapılacağı ve yüzde 40+1 oy alanın cumhurbaşkanı seçileceği bir model getirileceğini iddia etti. “50+1 sisteminin zorluğunu yaşayan iktidar büyük ihtimal mart-nisan ayında bir referandum getirecek. Bir anayasa değişikliği ve onun içinde seçim kanunu değişikliği planlayan bir iktidar var” dedi.

AKP’deki oy düşüşü seçim anketlerine yansımış durumda ve bu sebeple koltuğun korunması için yeni formuller arandığı ileri sürülüyor. Diğer yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçim sistemiyle ilgili “50+1’in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1’i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık” dediğini aktarmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başkanlık yerine yarı başkanlık, 50+1 yerine 40+1 Sonraki Haber >>

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Bir Nefes ...

Bir Nefes ...

“Ekonominin kitabını” nasıl yazdıklarını izlemek ister misiniz?

“Ekonominin kitabını” nasıl yazdıklarını izlemek ister misiniz?

AKP'li bürokratlar muhalefete dosya gönderiyor

AKP'li bürokratlar muhalefete dosya gönderiyor

Ersan Şen ile Cem Küçük "helalleşme" tartışması

Ersan Şen ile Cem Küçük

Sokak röportajında ortalık karıştı!

Sokak röportajında ortalık karıştı!

İstanbul'da 'iç savaş' gibi mahalle kavgası

İstanbul'da 'iç savaş' gibi mahalle kavgası

Metrobüs out - Trenbüs in

Metrobüs out - Trenbüs in

AKP’li Birinci ‘sosyal soykırımı’ yetersiz gördü: Türkiye’yi ve dünyayı dar edelim!

AKP’li Birinci ‘sosyal soykırımı’ yetersiz gördü: Türkiye’yi ve dünyayı dar edelim!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:52:48