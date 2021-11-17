Başkanlık yerine yarı başkanlık, 50+1 yerine 40+1

Habertürk TV yayınına katılan Murat Gezici, seçim öncesinde yapılacak bir referandum ile seçim yasasında da değişiklik yapılacağı ve yüzde 40+1 oy alanın cumhurbaşkanı seçileceği bir model getirileceğini iddia etti. “50+1 sisteminin zorluğunu yaşayan iktidar büyük ihtimal mart-nisan ayında bir referandum getirecek. Bir anayasa değişikliği ve onun içinde seçim kanunu değişikliği planlayan bir iktidar var” dedi.







AKP’deki oy düşüşü seçim anketlerine yansımış durumda ve bu sebeple koltuğun korunması için yeni formuller arandığı ileri sürülüyor. Diğer yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçim sistemiyle ilgili “50+1’in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1’i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık” dediğini aktarmıştı.