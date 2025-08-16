Başkasının adına sosyal medya hesabı açanlar yandı: Yargıtay o cezayı onadı

Konuya ilişkin yapılan şikayet üzerine kimliği tespit edilen kişi hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı.





Yargıtay Ceza Dairesi, kritik bir karara imza attı. Ankara’da yaşayan bir kişi, aralarında husumet bulunan başka bir kişinin adını ve fotoğrafını kullanarak Facebook’ta bir hesap açtı. Hesap üzerinden kişinin nişan fotoğraflarını paylaşan ve müstehcen görüntüler yayınlayıp hakaret içerikli yazılar yazan şahıs, husumetlisinin telefon numarasını da herkese açık şekilde paylaştı.Yargılamayı yapan Beypazarı Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın atılı suçu işlediğine ilişkin kesin delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verirken karara yapılan istinaf başvurusu üzerine dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını kaldırdı ve eldeki deliller kapsamında sanığa atılı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.Sanığın, şikayetçi ile aralarında husumet olduğunu ve üzerine atılı suçu işlediğini iddia ederek yaptığı temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin verdiği "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.Dairenin verdiği kararda, dosya içindeki belge ve bilgiler kapsamında sanığın eylemine uyan suç vasfı ile yaptırımların istinaf tarafından doğru biçimde belirlendiği, sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu kaydedildi. Dosya kapsamında, sanığın temyiz itirazlarının yerinde bulunmadığının bildirildiği kararda, mahkumiyetin oy birliğiyle onandığı iletildi.