Samanyolu Haber /Gündem / Başkasının adına sosyal medya hesabı açanlar yandı: Yargıtay o cezayı onadı /16 Ağustos 2025 17:50

Başkasının adına sosyal medya hesabı açanlar yandı: Yargıtay o cezayı onadı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başka birinin ismi ve fotoğrafını kullanarak Facebook hesabı açan ve bu hesapta paylaşımlar yapan kişiye, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

SHABER3.COM

Yargıtay Ceza Dairesi, kritik bir karara imza attı. Ankara’da yaşayan bir kişi, aralarında husumet bulunan başka bir kişinin adını ve fotoğrafını kullanarak Facebook’ta bir hesap açtı. Hesap üzerinden kişinin nişan fotoğraflarını paylaşan ve müstehcen görüntüler yayınlayıp hakaret içerikli yazılar yazan şahıs, husumetlisinin telefon numarasını da herkese açık şekilde paylaştı.

Konuya ilişkin yapılan şikayet üzerine kimliği tespit edilen kişi hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı.

İSTİNAF MAHKEMESİ CEZA VERDİ!

Yargılamayı yapan Beypazarı Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın atılı suçu işlediğine ilişkin kesin delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verirken karara yapılan istinaf başvurusu üzerine dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını kaldırdı ve eldeki deliller kapsamında sanığa atılı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

YARGITAY CEZASI ONADI!

Sanığın, şikayetçi ile aralarında husumet olduğunu ve üzerine atılı suçu işlediğini iddia ederek yaptığı temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin verdiği "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

Dairenin verdiği kararda, dosya içindeki belge ve bilgiler kapsamında sanığın eylemine uyan suç vasfı ile yaptırımların istinaf tarafından doğru biçimde belirlendiği, sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu kaydedildi. Dosya kapsamında, sanığın temyiz itirazlarının yerinde bulunmadığının bildirildiği kararda, mahkumiyetin oy birliğiyle onandığı iletildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Başkasının adına sosyal medya hesabı açanlar yandı:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:10:34