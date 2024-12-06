Başkent Şam'ın merkezinde patlama

Suriye'de ordu ile cihatçı terör örgütü HTŞ arasında 27 Kasım'dan bu yana süren çatışmalarda kritik bir eşik aşıldı. HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama kentine girdiklerini duyurdu. Hama, başkent Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor. Muhalifler, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'da ilk kez kontrolü ele geçirmiş oldu.





Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Furaye, Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumları nedeniyle Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısı'nın kapatıldığını açıkladı. Karara göre Ürdünlülerin ve Ürdün'e ait tırların ülke topraklarına dönmesine izin verilecek, Suriye topraklarına giden tırların çıkışı ise yasak olacak.





Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın muhaliflerin 'buluşma yeri' dediği Emevi Meydanı'nda meydana geldiği öğrenildi. Suriye ordusu ise patlama olmadığını iddia etti.





Suriye, cihatçı terör örgütü HTŞ'nin Şam'a baskısının artmasıyla ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütü PKK/YPG'ye devretti. Deyrizor il merkezinde sadece bir askeri bölgede varlık göstermeyi amaçlayan Suriye ordusu, İran destekli gruplarla Meyadin ilçesinden çekilerek, Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde toplanmaya devam ediyor. PKK/YPG'nin yerleştiği Deyrizor il merkezinden, İran'ın Irak üzerinden Suriye'ye ulaşmak için kullandığı karayolu da geçiyor.





Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen cihatçı terör örgütü HTŞ, kent merkezinin iç kesimlerine kadar ulaştı. Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren örgüt, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girdikten sonra, merkezin iç kesimlerine ilerlemiş oldu. Taraflar arasında çatışmalar devam ederken, örgüt kentin iç kesimlerine farklı noktalardan da girmeye çalışıyor.





Terör örgütü HTŞ, Dera'nın batı, doğu ve kuzey kırsalındaki Cize, Semlin ve Gariyye Şarkiyye bölgelerinde ordu güvenlik güçlerine ait kontrol noktalarını ele geçirdi.





Humus ilinde ilerleyip Rasten ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçiren cihatçı terör örgütü HTŞ, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi'ne girmeye başladı.









08.00 PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, devletin ordusuyla cihatçı terör örgütü HTŞ arasında çatışmalar yaşandı.Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Noa ilçesi çevresinde cihatçı terör örgütü HTŞ, Suriye ordusuna ait kontrol noktalarına saldırdı. Çatışmalar devam ederken ordu, Noa ilçe merkezini havan topu saldırısıyla hedef aldı. Ordu, batı kırsaldaki Cebiliyye köyüne de topçu saldırısı düzenledi.Suriye'de Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren cihatçı terör örgütü HTŞ, Humus ilinde ilerliyor. Sabah saatlerinde Humus ilinin Şam'a giden kapısı durumundaki Rasten ve Telbise ilçeleri ele geçirildi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki durumun tüm detaylarını ele almak üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile Doha'da bir araya geleceklerini belirterek, "Bu hafta için planladığımız görüşmenin, (Suriye'deki) durumun istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını umuyorum. İdlib bölgesindeki anlaşmaların sıkı bir şekilde uygulanmasına geri dönme ihtiyacını tartışacağız. Çünkü İdlib çatışmasızlık bölgesi, teröristlerin Halep’i ele geçirmek için harekete geçtiği yerdi" dedi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalarla ilgili gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini belirterek, ABD'nin çatışmalara dahli olmadığını vurguladı.Humus'ta bulunan, kenti Hama ve kuzeydeki bölgelerle bağlayan Resten otoban köprüsü, kimliği belirsiz uçaklarca bombalandı. Söz konusu köprü, iki kenti kara yoluyla bağlayan en önemli geçiş noktalarından biri.