Samanyolu Haber /Gündem / Başkentgaz bağış yaptığı yılı zarar olarak göstermiş /10 Şubat 2020 09:53

Başkentgaz bağış yaptığı yılı zarar olarak göstermiş

Yasalara göre, Başkentgaz’ın 8 milyon dolar bağış yapabilmesi için o yıl 192 milyon TL vergi ödemesi gerekiyor. Ancak şirket bağış yaptığı yılı zarar göstermiş.

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Kızılay ve Ensar Vakfı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde olduğu TÜRKEN Vakfı’na 8 milyon dolar bağışlayan Başkentgaz’ın vergi levhasında, bağış yapıldığı yıl olan 2017’nin “matrahsız” gösterildiği, yani şirketin zarar ettiği ve bu nedenle vergi ödemediği bilgisi yer aldı.

Vergi yasasına göre, şirketler yaptıkları bağışlarda gelirlerinin yüzde 5’ini geçemiyorlar. Yani bağış yapmak için gelir elde etmek gerekiyor.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Başkentgaz’ın 8 milyon dolar bağış yaptığı 2017 yılında 160 milyon dolar, yani 960 milyon lira gelir göstermesi gerekiyordu. Bu gelirin yüzde 20’si olan 192 milyon lira da kurumlar vergisi olarak ödenmeliydi.

Ortada ödenmiş bir vergi olmadığına göre bu bağış nasıl yapıldı? 8 milyon dolar bağış yapacak durumdaki şirket neden vergi ödemedi?

BAKANLIK HAREKETE GEÇER Mİ?

AKP döneminin en hızlı yükselen şirketlerinden Başkentgaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sınıf arkadaşı olan Aziz Torun ve kardeşi Mehmet Torun’a ait.

Şirketlerin vergi denetimini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın başında olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı yapıyor. Başkentgaz’ın milyonlarca dolar bağış yaptığı vakfın yönetiminde Erdoğan’ın kızı ve Maliye Bakanı’nın eşi Esra Albayrak var. Yani Berat Albayrak’ın, kendisine bağlı vergi denetmenlerini harekete geçirip, eşinin de yönetiminde olduğu vakfa bağış yapan şirketin soruşturulmasının önünü açması gerekiyor.
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