Samanyolu Haber /Gündem / Başkentin ortasında sağlıkçıların düştüğü duruma bakın: Burada polis yok mu? /22 Eylül 2020 08:16

Başkentin ortasında sağlıkçıların düştüğü duruma bakın: Burada polis yok mu?

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 'hasta yakınları' sağlık emekçilerine saldırdı. Sağlıkçılar saldırı sonrası kapıyı tutarak kendilerini korumaya çalıştı

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde "hasta yakınları" sağlıkçılara saldırdı.

Sağlık çalışanları kapıyı tutarak kendilerini korumaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, hastanede çok az sayıda polis ve jandarma görev yaparken, bu kişiler saldırılara müdahalede de bulunmuyor.

Bir süre devam eden saldırıya karşı sağlık emekçileri kendi kendilerini korurken, daha sonra olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte sağlık emekçileri bulundukları alandan çıkabildi.

Saldırının bir hasta yakınının ölmesi sonrası düzenlendiği öğrenildi.
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