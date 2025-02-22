Başkentte sahte içki kabusu, ölü sayısı artıyor





HAYATINI KAYBEDENLERİN YAŞ ORTALAMASI 60





35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara'da 2024 Aralık ayından bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi. Sahte içki nedeniyle entübe edilen ve yoğun bakımda tedavi altında olanların sayısı ise 15 olarak duyuruldu.Sahte içki kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin yaş ortalamasının ise 60 olduğu öğrenildi.Öte yandan sahte içkiyle mücadele kapsamında ekiplerin çalışmaları devam ediyor.Ankara merkezli 7 ilde son 3 ayda 56 operasyon düzenlenirken, operasyonlar kapsamında 155 şüphelinin gözaltına alındığı ve 35 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.Gözaltına alınan şüphelilerden 37'sine ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Operasyon kapsamında piyasa değerinin 150 milyon lira olduğu değerlendirilen ve satışa hazır 19 bin 935 sahte içki şişe ele geçirilirken, 7 etil alkol damıtma kazanı, 240 ton sahte içki yapımında kullanılan etil ve metil alkol ele geçirildi.Yine bu kapsamda 7 bin 53 sahte içki yapımında kullanılan materyale de el koyuldu.