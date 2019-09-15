Samanyolu Haber /Spor / Basketbolda dünya şampiyonu belli oldu /15 Eylül 2019 17:34

Basketbolda dünya şampiyonu belli oldu

Pekin'de bulunan Wukesong Sport Arena'da oynanan final mücadelesinde Arjantin ile İspanya karşı karşıya geldi.

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Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek dünya şampiyonu oldu.

FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 95-75'lik skorla yenen İspanya, 2006 yılından sonra tarihinde ikinci kez şampiyonluğu elde etti.

Pekin'de bulunan Wukesong Sport Arena'da oynanan final mücadelesinde Arjantin ile İspanya karşı karşıya geldi.

ispanya
?İspanya, 2006 yılında Japonya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından ikinci kez şampiyon olma başarısını gösterdi. İspanyollar o dönem finalde Yunanistan'ı 70-47'lik skorla geçmişti.
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