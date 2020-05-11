Samanyolu Haber /Spor / Basketbolda tüm ligler bitirildi /11 Mayıs 2020 16:18

Basketbolda tüm ligler bitirildi

2019-20 sezonunda basketbolda şampiyon ve küme düşme olmayacak.

SHABER3.COM

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, tüm basketbol liglerinin sonlandırıldığını, şampiyon ilan edilmeyeceğini ve küme düşmenin kaldırıldığını duyurdu.

TBF'nin resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde ve dünyada etkileri devam eden Kovid-19 salgınının yarattığı belirsizlikle mücadelede devletimizin çizdiği çerçeveye uygun şekilde, Türkiye Basketbol Federasyonu da üzerine düşen sorumluluğu ilk andan itibaren büyük bir titizlikle üstlenmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından, bu hassas duruma ilişkin tüm senaryolar değerlendirilirken, başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere FIBA ve TBF Sağlık Kurulu ile tüm kulüplerimizin de görüşleri alınmıştır.

'Küme düşme/çıkma işlemleri uygulanmayacak'

Oluşan gerekçelerle, yaşanan belirsizliğin liglerimize daha fazla zarar vermemesi adına Federasyon Yönetim Kurulumuz bugün toplanmış ve ilgili konuları görüşmüştür. Türk basketbolunun geleceğini gözeterek, sporcu, idareci ve basketbol ailesinin sağlığını korumak amacıyla alınan ve lig organizasyonlarının sorunsuz başlaması adına önem arz eden kararlar şu şekildedir:

1. Tüm basketbol ligleri sonlandırılmıştır.

2. Hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyecektir.

3. Sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşme/çıkma işlemleri uygulanmayacaktır.

4. Liglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

5. Gelecek sezonun lig yapıları, kulüp mali denetim ve lisans talimatı da dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulacaktır."
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