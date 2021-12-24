Samanyolu Haber /Gündem / 'Baskın seçim bekliyorum, sert bir geçiş dönemi olacak' /24 Aralık 2021 14:17

'Baskın seçim bekliyorum, sert bir geçiş dönemi olacak'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'Büyük kopuşu AK Parti tabanından ve orta kademe yöneticilerden bekliyorum' dedi, AKP'nin baskın seçim yapabileceğini dile getirdi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Medyascope'tan Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. 

AKP için 'kötü örülmüş bir duvar' nitelemesinde bulunan Davutoğlu, "Her bir taş, ‘Ben çekilirsem yıkımın sorumlusu ben olacağım’ diye duruyor. Bir tek taş sökülürse çöküş görülecek. AK Parti’de hâlâ vicdanlarına güvendiğim insanlar var. Sorumlu olur muyuz kaygısı var. Büyük kopuşu AK Parti tabanından ve orta kademe yöneticilerden bekliyorum. Eski ilçe başkanları, il başkanları. Orada artık sarsıntı hissediliyor. Statüye sahip olanlar ise hâlâ o cesur kararı alamıyorlar” dedi.

Davutoğlu, "Baskın seçim bekliyorum. Birçok şey baskın seçim işaretlerini taşıyor. Dün yine Sayın Erdoğan ‘Nokta koyuyorum’ dedi. Bu bana 2018 seçimlerini hatırlattı. Bir iki hafta sonra Sayın Bahçeli ‘Seçime gidiyoruz’ dedi" diye konuştu.

Geçiş sürecine dair de konuşan Davutoğlu, "Öylesine sert bir geçiş dönemi olacak ki onu yönetecek dirayet, bilgi ve donanıma sahip bir cumhurbaşkanının tespit edilmesi ve bir ekiple bunun yürütülmesi lazım" ifadesini kullandı.
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