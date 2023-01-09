Baskıncı Bolsonaro taraftarları Kongre binasındna çıkarıldı













Bolsanaro'nun yeğeni Leo İndio







Brezilya Devlet Başkanı, “Fanatik Naziler, fanatik Stalinistler olarak niteleyebileceğimiz bu vandallar bu ülkenin tarihinde daha önce hiç yapılmayanı yaptılar. Bütün bu insanlar bulunacak ve cezalandırılacak” dedi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken olaylar başladıktan kısa süre sonra saldırılara bir an önce son verilmesi çağrısında bulunmuştu.





Güvenlik güçlerinin olaylar baladıktan üç saat sonra üç binayı da göstericilerden temizlediği belirtiliyor.Olaylar sırasında Sao Paulo kentinde olduğu belirtilen Devlet Başkanı Lula Da Silva, düzenlediği basın toplantısında yaşananlardan Bolsonaro’yu suçladı ve başkentteki güvenlik zaafını eleştirdi.Lula, yetkililerin faşist ve fanatiklerin tahriplerine izin verdiğini belirtti.TV kanalları çok sayıda kişiyi elleri bağlanmış halde binalardan çıkartılırken gösterdi.Amerika yaşananları kınadı.Başkan Joe Biden da Twitter mesajında Brezilya’da demokrasiye ve iktidarın barış içinde transferine saldırıyı kınadığını belirtti.Amerika Başkanı, Brezilya’nın demokratik kurumlarına desteklerinin tam olduğunu kaydetti ve Devlet Başkanı Lula Da Silva’yla çalışmaya devam etmeyi dört gözle beklediğini vurguladı.Bolsonaro destekçilerinin önemli bir bölümü Ekim’deki seçimleri Lula Da Silva’nın kazandığına inanmıyor.Bolsonaro, kanıt ortaya sunmadan seçimlerin sonucunu sorgulamış, sonuçları tanıdığını açıklamamış ve resmi devir teslim törenine katılmayarak Amerika’nın Florida eyaletine gitmişti.Destekçileri haftanın son gününde devlet başkanlığı sarayıyla Kongre ve Anayasa Mahkemesi binalarını bastı.Ortaya çıkan görüntüler Amerika’da 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınını hatırlattı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan da Twitter üzerinden paylaştığı mesajında Amerika’nın Brezilya’daki demokrasiye zarar verecek her çabayı kınadığını belirtti ve Brezilya’nın demokratik kurumlarına desteklerinin sarsılmaz olduğunu kaydetti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Brezilya halkının isteğine ve demokratik kurumlarına saygı duyulması gerektiğini belirtti.Macron, Fransa’nın Lula’ya sarsılmaz desteğini yineledi.Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador da muhafazakar darbe girişimi olarak nitelediği gelişmeleri kınadı.Obrador, Lula'nın yalnız olmadığını, Meksika'daki yenilikçi güçler, Meksika, Amerika kıtası ve tüm dünyanın yanında olduğunu kaydetti.