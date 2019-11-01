Samanyolu Haber /Gündem / Baskınla yıkılan yurdun avukatı Yavuz: “Diktatörlük işte bu” /01 Kasım 2019 14:20

Baskınla yıkılan yurdun avukatı Yavuz: “Diktatörlük işte bu”

Öğrenciler uyurken biber gazıyla basılıp yerle bir edilen Süleymancılara ait yurdun avukatı Yavuz, sahte belgeler düzenlendiğini, yapılanan diktatörlük olduğunu söyledi.

"Raporlar sahte, yapılan diktatörlük"

Süleyman Efendi Cemaatine ait öğrenci yurdunun avukatı Ramazan Yavuz, öğrencileri ve eşyaları tahliye etmelerine izin vermeyen yıkım ekiplerinin kendisine “Sabahı bekleyelim de gidip yürütmeyi durdurma kararı mı alın” dediklerini açıkladı. Yavuz’a göre yıkıma dayanak gösterilen rapor sahte.


 
İstanbul’da Kağıthane Belediyesinin yıkım kararı verdiği Sadabat Eğitime Hizmet ve Kültür Derneğine ait yurt, gece polis eşliğinde gelen ekiplerce yıkıldı. Öğrenciler sokağa atıldı. Çevik kuvvet ekipleri, AKP’li Kağıthane Belediyesinin yıkım makineleriyle gece 03:30’da yurdun kapısına dayandı. Sadabat Talebe Yurdu’na polis ekipleri gece 05’ten itibaren kapıları balyozlarla kırarak girdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sadabat Eğitim ve Kültüre Destek Derneği Avukatı Ramazan Yavuz, sahte belgeler düzenlendiğini yapılanın diktatörlük olduğunu söyledi.



Yavuz şöyle konuştu:

“Bizim binamız sağlam, yıkabilmek için ellerinde tek yol vardı buraya çürük raporu vermek. Ve tamamen İston AŞ’nin tüm norm değerlerine aykırı rapor düzenlediler. Metrekareye 250 kilo ağırlık düştüğü halde bunu 1.5 ton gösterip, taşıyamaz gösterdiler.

Biz Kağıthane Belediyesi’nin çalıştığı firmalardan raporlar aldık. Binanın sağlam olduğuna dair rapor aldık. Hatta Kağıthane Belediyesi’nin araştırdığı 180 binanın içinde en sağlamı olduğuna ilişkin rapor da var elimizde. Ama buna rağmen sahte bir çürük raporu düzenleyerek bir gece ansızın buraya geldiler.



“DİKTATÖRLÜK İŞTE BU”
Geldiklerinde saat 3.30’du. Aceleleri ne acaba? Neden yangından mal kaçırır gibi geldiler? Benim üniversite talebelerim hepsi yataklarında uyuyorlar. Biber gazı ve göz yaşartıcı gaz basarak uyandırdılar öğrencileri. Bu ülkenin geleceği öğrencilere bir gün süre vermediler.
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"Raporlar sahte, yapılan diktatörlük"

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