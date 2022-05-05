Samanyolu Haber /Gündem / Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim! /05 Mayıs 2022 16:03

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Diyarbakır Anneleri’nin, Ankara’daki HDP binasına siyah çelenk bırakmak istemeleri üzerine genel merkez önünde gerginlik yaşandı. Kalabalıktan bir kişi HDP milletvekili için 'Seni çivilerim' ifadesini kullandı. Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise bu kişinin başkomiser olduğunu açıkladı.

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Diyarbakır Anneleri’nin, Ankara HDP binasına bıraktığı siyah çelengi aralarında HDP milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın da olduğu grup kaldırmak istedi. Bu sırada polis yaşananlara müdahale etti. HDP’liler “HDP halktır, halk burada” sloganı atarak çelenk bırakan gruba ve polise tepki gösterirken, partinin önüne çelenk bırakarak gerginliğe neden olan grup da parti binası önünden ayrıldı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, genel merkez binası önünde yaşananlarla ilgili bir video paylaştı. Beştaş, HDP Milletvekilinin tehdit edildiğini belirterek şunları kaydetti: “Milletvekilimize ‘kes sesini, çivilerim seni valla…’ diyen zat kimdir? Bu zatı görevlendiren ve genel merkezimizin önüne gönderen kimdir?”

GERGERLİOĞLU: O KİŞİ BAŞKOMİSER

Ömer Faruk Gergerlioğlu ise “Ankara Emniyeti’nden bir başkomiser parti genel merkezimiz önünde milletvekilimize ” ..çivilerim seni haa..” diyor!!! Ankara Emniyetinde işkence iddiaları ortaya çıkmış ve @suleymansoylu @MustafaSentop eliyle sümenaltı edilmişti! İşkence, insanlığa karşı suçtur, pervasızdır!” ifadelerini kullandı.

KHK’lı aktivist Cemal Yıldırım ise Gergerlioğlu’na şöyle karşılık verdi: “Sıradan bir polis değil, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı, Sayın Vekilim.”

HDP’DEN AÇIKLAMA

Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada yaşananlarla ilgili şunlar kaydedildi: “Polisin yönlendirmesiyle ve koruması altında partimizin önünde büyük bir provokasyona kalkışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. HDP’nin mücadelesi dün olduğu gibi bugün de hiç bir provokasyon ve engel tanımadan sürüyor, sürecektir.”

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