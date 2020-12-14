Samanyolu Haber /Dünya / Başladığı gibi bitiyor: Nezaketsiz ve onursuzca /14 Aralık 2020 12:12

Başladığı gibi bitiyor: Nezaketsiz ve onursuzca

Almanya'nın en çok okunan haber dergilerinden Der Spiegel, ABD Başkanı Donald Trump'ı "Yılın Kaybedeni" seçti.

Zaman Almanya'nın son nüshasının basımı

Almanya'da yayımlanan haftlalık haber dergisi Der Spiegel'in "Der Verlierer des Jahres/Yılın Kaybedeni" başlıklı makalesinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD Başkanı Donald Trump "Hiçbir zaman herkesin iyiliğini değil, her zaman kendi iyiliğini düşünen bir adam." diye nitelendirildi.

Washington Büro Şefi Roland Nelles ve Berlin muhabiri Ralf Neukirch imzalı makalenin devamında, "Trump'ın yönetiminde hiçbir şey normal değil." ifadeleri yer aldı. 

BAŞLADIĞI GİBİ BİTİYOR: NEZAKETSİZ VE ONURSUZCA

İki yaza 3 Kasım seçiminin akabinde olup bitenler için, "Yenilgiyi kabul etmiyor. Onun yerine hiçbir delil olmamasına rağmen geniş seçim usulsüzlüğünden söz ediyor." tespitine yer verdi.

Nelles ve Neukirch, "Trump'ın başkanlığı başladığı gibi bitiyor; nezaketsiz ve onursuzca." değerlendirmesinde bulundu.

TIME, geçen hafta Trump'ı yenip Beyaz Saray'da görev yapmaya hak kazanan Joe Biden ve Kamala Harris'i "Yılın İnsanı" seçmişti.
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