'Başörtülü aday önerimize Erdoğan karşı çıktı'

AKP kurucu üyelerinden Fatma Bostan Ünsal, TV 5'te Suat Toktaş'ın sunduğu 'Düşünme Vakti' programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.





Ünsal, 2011 seçimlerinden önce başörtüsü konusunda yapılan bir toplantıda hükümet olarak bir şeyler yapılması gerektiğini dile getirdiğini ifade ederek, önerisinin Erdoğan tarafından kabul görmediğini söyledi. Bostan, 2011 seçimlerinde AKP'nin başörtülü aday göstermediğini hatırlatarak şunları kaydetti:





"O dönem SEDAV komitesinin önerisine dayanarak 'Hükümet olarak bir şeyler yapmak zorundasınız. Başörtülü aday gösterelim' demiştim. Sayın Erdoğan da bu düşünceye karşı çıktı. 2011 seçimlerinde Ak Parti aday göstermedi. Ben ilk defa o dönem aday adayı olmuştum. İlk defa o dönemde aday adayı olmuştum. Çünkü biz de başörtülü aday göstermedik denmesin diye aday adayı oldum. Zaten aday da göstermedi 2011 seçimlerinde..."