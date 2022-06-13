Samanyolu Haber /Gündem / Başörtülü dövemeyen başörtülü polisin hevesi kursağında kaldı: “Bir tane çarpacaksın” /13 Haziran 2022 10:43

Başörtülü dövemeyen başörtülü polisin hevesi kursağında kaldı: “Bir tane çarpacaksın”

Furkan gönüllüsü kadınları darp ederek “stres atan” başörtülü polisler, toplumun her kesiminden gelen ağır eleştiriler sonrası gösterilerde arka planda tutuluyor. Hemcinslerine yönelik öfkeleri bitmek bilmeyen polislerin kameralara yansıyan konuşması ise tüyleri diken diken ediyor.

“Bir tane çarpacaksın”

Furkan gönüllülerinin polisler tarafından Adana sokaklarında işkenceye uğramalarının üzerinden çok geçmedi.

Yerde yatan vakıf üyeleri kafalarına aldıkları cop darbeleriyle hastanelik olmuştu.

Kamunun vicdanını yaralayan bir başka görüntü ise başörtülü polislerin, anneleri yaşındaki başörtülü kadınları öldüresiye döndüğü görüntüler oldu.

Başörtülü polislerin, kendi hakları için yıllarca sokakta eylem yapan kadınlara olan düşmanca tavrı toplumun her kesiminden tepki topladı.

Daha sonraki eylemlerde, vakıf üyelerine baskı ve şiddet devam etse de başörtülü polisler geri planda tutuldu.

Konya’da bugün eylem yapmak isteyen Furkan gönüllüleri yine polis engeliyle karşılaştı.

Polisle diyaloga giren vakıf üyesi kadınların etrafında polisler geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bu sırada biri başörtülü 2 kadın polisin konuşması bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başörtü polis’ın meslektaşına polisle tartışan Furkan üyesi kadını işaret ederek, “Bir tane çarpacaksın” dediği duyuluyor.

Kaydedildiklerini anlayan polislerin hızlıca ayrı yönlere gittikleri görülüyor.
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