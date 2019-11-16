Samanyolu Haber /Gündem / Başörtülü kıza saldırmıştı /16 Kasım 2019 20:04

Başörtülü kıza saldırmıştı

İstanbul Karaköy'de dün yolda yürüyen başörtülü G.İ.'yi darp eden Semahat Y., "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan bugün tutuklandı.

SHABER3.COM

İstanbul Karaköy'de dün yolda arkadaşıyla yürüyen başörtülü G.İ.'nin yanından geçen Semahat Y., genç kızı darp etmişti. 

Gözaltına alınan Semahat Y. ifadesi için Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

İLK İFADESİNDE SUÇLAMALARI REDDETTİ: O BEN DEĞİLİM

Emekli gıda mühendisi olduğu belirtilen şüphelinin kameralara görüntülerine rağmen "Yapmadım, o kişi ben değildim." dediği iddia edildi. 

Şüpheli Semahat Y.'nin niçin G.İ.'ye niçin saldırdığına dair sorulara şu cevabı verdiği iddia edildi: "Yok öyle bir şey yok. Kesinlikle kabul etmiyorum. O kişi ben değilim. Ben Galatasaray Lisesi'nin orada, Meşrutiyet Caddesi'nde bir hanın içinde adı olmayan atölye ofis yerindeydim. Benim çalışma alanımdır orası… Aktif bir yer değildir. Oradaydım." 

Sokakta yürürken başörtülü genç kızı darp eden Semahat Y. tutuklandı.
 
Ayrıca, "Ben görüntüleri kabul etmiyorum. Daha doğrusu o kişi ben değilim. Bugün Karaköy'e gitmedim. Polis benzetmişse şikayetçilerin benzetmesi doğaldır. Psikolojik bir rahatsızlığım yok. Kullandığım bir ilaç yok." dedi.

NÖBETÇE MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Savcılık, Semahat Y'yi ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin yoldan geçerken hiç tanımadığı 19 yaşındaki müştekilere hakaret ve küfürler ederek kin ve nefret söylemlerinde bulunduğu, akabinde tehdit ettiği anlatıldı.

Hakim karşısına çıkan Semahat Y. tutuklandı.
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