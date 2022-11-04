'Başörtüsü referandumu' için çarpıcı kulis! ‘Erdogan gerekli sayıya ulaşamayacak…’

Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği için yeniden halkoylamasını işaret ediyor ancak TBMM’de 334 sandalyesi bulunan Cumhur İttifakı’nın bu teklifi referanduma götürebilmek için 26 milletvekilinin desteğine ihtiyacı var.







Anayasaya göre, halkoylaması için 360 kabul oyu gerekiyor. Anayasa değişikliği teklifinin parlamento referandumsuz kabulü için ise 400 milletvekili “evet” oyu vermeli.





Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, AKP’nin, 200 milletvekilinin imzası ile mevcut anayasanın 24. ve 41. maddesinde değişiklik öngören anayasa değişikliği teklifini, pazartesi günü “TBMM Başkanlığı’na sunacağı” belirtiliyor.







İktidar, daha önce “HDP ile birlikte hareket ettiği” gerekçesiyle eleştirdiği muhalefetin önceki gün kapısını çaldı. İktidar kanadının anayasa değişiklik teklifi için “HDP’nin de görüşünü alması” dikkat çekti. Ancak edinilen bilgiye göre muhalefet kanadı, “AKP’nin hazırladığı anayasa değişlik teklifini masaya yatıracak.”





Muhalefete göre, “teklifin genel kurulda referandum için de gerekli sayıya ulaşamayacağı” belirtiliyor.